Préparation de l’Algérie au 7e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz

Le septième sommet des pays exportateurs de gaz, qui aura lieu à la fin de cette année en Algérie, va être l’occasion pour les participants de discuter et de définir un cadre réglementaire favorable au développement de l’industrie du gaz.

Cet événement a été annoncé par Mohammad Arkab, ministre de l’Énergie et des Mines, lors d’une déclaration faite à la presse algérienne. Cette rencontre est très importante car elle permettra aux représentants des différents pays d’examiner les nouvelles technologies et projets de gazoducs à mettre en œuvre.

Un projet de gazoduc pour fournir l’Europe en gaz naturel

Le ministre Arkab a commencé par évoquer le projet de gazoduc entre l’Algérie et l’Italie afin d’approvisionner l’Europe en gaz naturel, mais aussi en énergie électrique traditionnelle et verte, en plus de l’hydrogène et de l’ammoniac vert. Il faut noter que ce projet vise à améliorer les relations commerciales avec nos partenaires européens et permettra de profiter des nouvelles technologies énergétiques.

D’autre part, le gouvernement algérien a conclu un partenariat avec l’Allemagne pour le développement de l’hydrogène vert dans le cadre du programme national des énergies renouvelables dont l’objectif est de produire 15 000 mégawatts d’ici 2035.

La coalition OPEP+ contribue à l’amélioration des marchés internationaux

Le ministre a abordé le rôle de la coalition OPEP+ formée par l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et des pays extérieurs à celle-ci. Cette alliance a pour mission de fournir des approvisionnements stables, sûrs et durables sur le marché mondial du pétrole, et cela contribue fortement à la reprise économique globale.

La coalition n’a pas pour but d’effectuer une baisse de la production, mais plutôt un équilibrage du marché pour offrir du matériel vital à tous les marchés internationaux.

France – Allemagne : des flux de gaz toujours moins importants

Du côté français et allemand, la situation est assez compliquée. En effet, depuis 2021, les tensions politiques entre la Russie et les pays occidentaux ont provoqué une forte diminution des flux de gaz russe vers l’Ouest. Aujourd’hui, ces livraisons ne représentent que la moitié de celles qu’elles étaient à la même période il y a deux ans. Face à cette situation, la France a accepté de fournir une partie de son gaz à ses voisins allemands pour les aider à rehausser leur niveau d’approvisionnement.

L’Algérie, force incontournable dans le domaine énergétique ?

Avec le prochain sommet des pays exportateurs de gaz, l’Algérie pourrait montrer sa capacité à jouer un rôle d’acteur majeur dans le domaine de l’énergie, et prendre position face aux changements qui affectent la scène internationale.

Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohammad Arkab, a souligné que le but de cette manifestation était non seulement de discuter des nouvelles technologies et projets liés au gaz, mais aussi d’offrir une plateforme pour examiner la reconfiguration des flux de gaz européens. Par conséquent, l’Algérie pourrait devenir le leader des grandes discussions relatives à la politique énergétique en Europe.

De toute évidence, l’Algérie s’apprête à accueillir un Sommet historique à la fin de cette année, et beaucoup s’attendent à ce qu’un consensus soit atteint pour assurer des livraisons de gaz plus sûres, à court et long terme, sur le marché européen. Il sera intéressant de voir si les efforts de l’Algérie porteront leurs fruits, et comment cette rencontre pourra apporter des solutions aux problèmes énergétiques actuels.

