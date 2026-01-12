Préparez vos valises : voici quand sonneront les prochaines vacances scolaires au Maroc

L’année scolaire 2025-2026 s’annonce bien organisée pour les apprenants et le personnel de l’Education nationale.

Le ministère a prévu des vacances après chaque sept semaines d’études, en tenant compte des périodes de préparation aux contrôles continus et examens.

Découvrez les dates clés à retenir pour cette année académique, incluant les vacances de fin de semestre et les jours fériés officiels.

Des vacances scolaires pour tous : une bouffée d’oxygène nécessaire

Les vacances scolaires sont un moment crucial non seulement pour les élèves, mais aussi pour l’ensemble du personnel éducatif.

Ces pauses régulières, prévues après chaque sept semaines de cours, permettent à chacun de se ressourcer et de se préparer efficacement pour la suite.

Le calendrier des vacances 2025-2026 offre plusieurs périodes de repos, dont la fin du semestre en janvier, une pause en mars et une autre en mai.

Ces temps de répit sont essentiels pour maintenir un niveau optimal de performance et de bien-être au sein de notre système éducatif.

Quand sonneront les prochaines cloches ? Le rythme des vacances scolaires dévoilé

Le ministère a établi un rythme de vacances après chaque sept semaines d’études, permettant ainsi une meilleure préparation aux contrôles continus et examens.

Ce calendrier 2025-2026 offre des périodes de repos bien méritées pour tous. Les dates précises sont déjà fixées : la fin du semestre sera célébrée du 25 janvier au 1er février 2026.

Les troisièmes vacances se tiendront du 15 au 22 mars, tandis que les quatrièmes vacances auront lieu du 3 au 10 mai 2026. Un programme qui promet de belles pauses studieuses !

Et si on parlait des jours fériés ? Les bonus de l’année scolaire 2025-2026

L’année scolaire 2025-2026 ne sera pas seulement rythmée par les vacances, mais aussi par plusieurs jours fériés.

Le Manifeste de l’Indépendance sera célébré le dimanche 11 janvier 2026, suivi du Nouvel an amazigh le mercredi 14 janvier.

Les élèves pourront également profiter d’un repos bien mérité lors de l’Aïd Al-Fitr et de la Fête du travail, respectivement prévus du 29 Ramadan au 2 Chaoual 1447 et le vendredi 1er mai 2026. Enfin, l’Aïd Al Adha viendra clôturer cette série de jours fériés, du 9 au 11 Dou Al Hija 1447.