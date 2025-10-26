Préparez-vous à débourser plus pour vos vols, la France envisage une hausse des tarifs aériens

Face à la suppression de la TICPE, l’État français cherche à financer Île-de-France Mobilités par de nouvelles taxes.

Le projet de loi de finances 2026 en France propose une taxe sur les certificats d’immatriculation et une contribution forfaitaire sur les billets d’avion au départ des aéroports franciliens. Ces mesures pourraient influencer le prix des billets dès 2026.

Vers une hausse des tarifs aériens pour financer les transports franciliens ?

Le projet de loi de finances 2026 en France pourrait entraîner une augmentation du coût des billets d’avion au départ des aéroports de la région parisienne.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la recherche par l’État français d’une nouvelle source de financement pour Île-de-France Mobilités (IDFM), l’autorité en charge des transports publics en Île-de-France.

La suppression de la majoration de la taxe sur les produits énergétiques, appliquée aux carburants, prive IDFM d’une recette annuelle importante. Pour compenser cette perte, le gouvernement français envisage notamment d’introduire une taxe spécifique sur les billets d’avion à partir de 2026.

La suppression de la TICPE, un manque à gagner pour IDFM !

L’abolition de la majoration de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) a privé Île-de-France Mobilités (IDFM) d’une recette annuelle de 88 millions d’euros.

Cette taxe, appliquée aux carburants, constituait une source de revenus significative pour l’organisme en charge des transports publics franciliens.

On parle souvent du coût de la voiture, mais si les billets d’avion ou les cartes grises augmentent aussi, cela finira par toucher tout le monde, même ceux qui utilisent les transports en commun tous les jours.

Marie, 42 ans, employée de bureau à Nanterre

Toutefois, le gouvernement français s’est engagé à compenser cette perte à partir de 2026. Plusieurs propositions sont à l’étude, dont l’introduction de nouvelles taxes destinées à assurer un financement pérenne du réseau de transports de la région parisienne.

Quelles alternatives pour compenser la perte de revenus ?

Pour pallier cette perte, le projet de loi de finances 2026 envisage une majoration de la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules, communément appelée « carte grise ».

Si la taxe sur les billets d’avion passe, les compagnies risquent d’augmenter leurs tarifs. Au final, ce seront les voyageurs qui paieront la facture.

Marc, 55 ans, agent de maintenance à Orly

Par ailleurs, Philippe Juvin propose une taxe spécifique sur les billets d’avion. La gauche suggère quant à elle d’augmenter la taxe de séjour applicable aux hébergements touristiques.

Cependant, l’article du projet de loi concernant la taxe sur les cartes grises a été rejeté en commission. Les propositions de taxe sur les billets d’avion et sur la taxe de séjour sont toujours à l’étude, leur adoption pourrait influencer le prix final des billets d’avion dès 2026.