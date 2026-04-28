Préparez-vous, le mercure va s’envoler dès jeudi prochain !

Préparez-vous à un changement notable du climat en Tunisie ! Selon l’Institut National de la Météorologie, une vague de chaleur est attendue dès mercredi, avec des températures estivales prévues pour jeudi 30 avril.

Cette hausse soudaine, due à des vents du sud, nécessitera une vigilance accrue, notamment pour les personnes vulnérables et les enfants.

Changement météorologique imminent : êtes-vous prêt ?

Un changement notable du climat est attendu en Tunisie en fin de semaine. L’Institut National de la Météorologie annonce une augmentation progressive des températures à partir de mercredi, culminant le jeudi 30 avril avec une sensation estivale sur l’ensemble du pays.

Cette montée du mercure est due à des vents du sud qui apporteront des masses d’air chaud sur le territoire. Les températures maximales devraient varier entre 32 et 34 degrés dans les régions intérieures et le Sud, tandis que les zones côtières connaîtront un climat légèrement plus doux, mais toujours au-dessus des normes saisonnières.

Les vents du sud, responsables de la hausse des températures

La cause principale de cette vague de chaleur est l’arrivée de vents du sud qui transportent des masses d’air chaud sur le pays. Ces vents provoquent une augmentation significative des températures, particulièrement dans les régions intérieures et le Sud.

Jeudi, on s’attend à des températures maximales oscillant entre 32 et 34 degrés dans ces régions. Les zones côtières, quant à elles, bénéficieront d’un climat plus tempéré, bien que toujours supérieur aux normales saisonnières.

Précautions à prendre face à la canicule

Il est crucial de noter que l’indice UV atteindra des niveaux alarmants, culminant à 8 sur une échelle de 11. Cette intensité du rayonnement solaire nécessite une vigilance accrue, surtout entre 11 heures et 15 heures.

Les services météorologiques conseillent une hydratation régulière et une limitation de l’exposition au soleil, en particulier pour les personnes vulnérables et les enfants. Ce pic de chaleur devrait persister jusqu’à vendredi, avant une légère stabilisation prévue pour le week-end.