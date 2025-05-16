L’avenir de Tunisair, la compagnie aérienne nationale tunisienne, est au cœur des débats. Face aux défis économiques et structurels auxquels elle est confrontée, le Président de la République a pris position en faveur d’une réforme profonde. Toutefois, il écarte catégoriquement l’idée d’une vente de l’entreprise. Quels sont les enjeux de cette décision ? Comment envisage-t-il de préserver ce fleuron de l’économie tunisienne ?

Cet article vous propose une analyse détaillée de la situation et des perspectives d’avenir de Tunisair.

Le Président Saïed et le ministre des Transports discutent de la refonte du secteur public des transports

Une rencontre cruciale a eu lieu hier entre le Président tunisien, Kaïs Saïed, et Rachid Amri, ministre des Transports, au Palais de Carthage. L’objectif principal de cette réunion était de discuter de la reconstruction du secteur public des transports, actuellement en difficulté.

Le président a également annoncé l’arrivée imminente de plusieurs bus importés pour améliorer la mobilité des citoyens. La situation de Tunisair, la compagnie aérienne nationale, a également été abordée, avec un accent particulier sur les perturbations récentes des horaires de vol et la nécessité de réformes structurelles.

Le Président Saïed appelle à des réformes structurelles pour Tunisair

La situation de Tunisair, la compagnie aérienne nationale, a été au cœur des discussions. Les perturbations récentes des horaires de vol ont été soulignées, mettant en lumière les défis auxquels la compagnie est confrontée. Le Président Saïed a insisté sur l’importance de mettre en place des réformes structurelles pour redonner à Tunisair son prestige d’autrefois.

Il a fermement rejeté l’idée de privatiser la compagnie ou de déplacer l’aéroport international de Tunis-Carthage. Selon lui, Tunisair doit rester une fierté nationale, offrant des services de qualité tant dans les airs qu’au sol, tout en respectant l’intérêt suprême de la patrie.

Le Président Saïed réaffirme son engagement à préserver Tunisair comme fierté nationale

Le Président Kaïs Saïed a réitéré son engagement à maintenir Tunisair, la compagnie aérienne nationale, sous contrôle public. Il a fermement démenti toute intention de privatisation ou de délocalisation de l’aéroport international de Tunis-Carthage.

Selon lui, Tunisair doit continuer à être un symbole de fierté nationale, offrant des services de qualité supérieure en vol et au sol. Cette position s’inscrit dans le cadre plus large de la guerre de libération nationale que mène la Tunisie, où l’intérêt suprême de la patrie doit primer sur toute autre considération.