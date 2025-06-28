Présidence : Ligne rouge tracée contre toute ingérence et déviation, la position ferme de 2025

Face à une ère politique de plus en plus complexe, la présidence de 2025 se dresse fermement contre toute forme d’ingérence et de déviation. Cette position inébranlable est le reflet d’une volonté indéniable de préserver l’intégrité et la souveraineté de notre système démocratique. Cet article explore les contours de cette ligne rouge tracée par la présidence, mettant en lumière les défis et les enjeux qui y sont associés.

Plongez au cœur de cette analyse pour comprendre comment la présidence de 2025 entend protéger et renforcer nos institutions face aux menaces potentielles.

Rencontre cruciale entre le président tunisien et les présidents des assemblées

Le 27 juin 2025, une réunion d’importance s’est tenue au palais de Carthage, rassemblant le Président de la République tunisienne, Kaïs Saïed, Brahim Bouderbala, à la tête de l’Assemblée des représentants du peuple, et Imed Dherbali, dirigeant du Conseil national des régions et des districts.

Cette rencontre a permis d’évoquer divers sujets, notamment des projets de loi économiques et sociaux. Le Président Saïed a profité de cette occasion pour réitérer l’indépendance de la Tunisie face aux influences étrangères et souligner l’importance de ses institutions élues dans la définition de sa politique.

Discussion sur les projets de loi économiques et sociaux et la situation dans certains secteurs du pays

Lors de cette rencontre, plusieurs projets de loi à caractère économique et social ont été discutés, soulignant l’engagement continu de la Tunisie envers le développement socio-économique. Par ailleurs, la situation dans certaines régions du pays a également été abordée, mettant en lumière les tensions exacerbées par des entités étrangères.

Le Président Saïed a réaffirmé que la Tunisie n’a pas besoin de l’approbation d’aucune partie étrangère et que la loi s’applique à tous sans exception. Il a conclu en assurant que le peuple tunisien est conscient de ces manœuvres et saura déjouer toute tentative visant à perturber la stabilité du pays.

La Tunisie, un pays indépendant et souverain

Le Président Saïed a réitéré l’indépendance de la Tunisie, affirmant que le pays n’a pas besoin d’une validation étrangère pour ses actions. Il a souligné que la Tunisie n’est ni une propriété privée ni un jardin, rejetant ainsi toute tentative d’influence ou d’intervention étrangère.

Il a également insisté sur le fait que la loi tunisienne s’applique à tous sans exception, garantissant ainsi l’égalité devant la loi. Enfin, il a exprimé sa confiance envers le peuple tunisien, convaincu qu’il est conscient des manœuvres orchestrées contre lui et qu’il saura les déjouer.