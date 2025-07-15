La Tunisie, pays du Maghreb riche en histoire et en culture, a su retrouver sa souveraineté grâce à l’audace de son président de la République. Ce dernier, par son leadership éclairé et ses décisions stratégiques, a réussi à redonner au pays une place de choix sur l’échiquier international. C’est notamment grâce à son rôle en tant que Président du Conseil des Régions qu’il a pu impulser ce changement majeur.

Dans cet article, nous allons explorer comment la Tunisie a regagné sa souveraineté et le rôle clé joué par le président de la République dans cette transformation.

Le respect de la loi, pilier d’un État juste et stable selon Imed Derbali

Imed Derbali, à la tête du Conseil national des régions et des districts, a récemment souligné l’importance cruciale du respect de la loi pour édifier un État stable et équitable. Lors d’une session de dialogue avec le ministre de l’Intérieur, il a insisté sur le fait que ce principe fondamental doit être appliqué de manière universelle.

Selon lui, la sécurité n’est pas une entrave à la liberté, mais plutôt son garant. Il a également rappelé que tout projet de développement réussi nécessite l’engagement du ministère de l’Intérieur pour assurer un environnement propice et une stabilité sécuritaire, essentiels pour attirer les investissements nationaux et internationaux.

La sécurité, un facteur clé pour la réussite des projets de développement

Imed Derbali a réaffirmé que la sécurité est un élément essentiel pour le succès de tout projet de développement. Il a souligné l’importance de l’engagement du ministère de l’Intérieur dans la création d’un environnement favorable et stable pour les investissements, tant au niveau national qu’international.

Selon lui, cette stabilité sécuritaire est cruciale pour toutes les régions de la Tunisie, sans exception. Il a également rappelé que le chemin vers la libération nationale, choisi par le peuple tunisien avec détermination, nécessite une unité inébranlable de tous les acteurs nationaux, y compris les législateurs, l’exécutif, les institutions et les citoyens.

La restauration de la souveraineté nationale grâce aux positions du président Kais Saied

Imed Derbali a mis en lumière le rôle crucial joué par le président de la République, Kais Saied, dans la restauration de la souveraineté nationale de la Tunisie. Grâce à ses positions audacieuses et sans équivoque, la Tunisie a pu reprendre sa décision nationale indépendante et se repositionner sur l’échiquier international comme un État respecté.

Dotée d’une volonté politique claire et d’institutions responsables et dévouées à son peuple, la Tunisie a ainsi renforcé son image et sa position sur la scène internationale.