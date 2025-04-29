Président Tebboune : Vers une révolution de l’enseignement médical en anglais en Algérie ?

L’Algérie est-elle sur le point de connaître une révolution dans son système d’enseignement médical ? Le Président Tebboune semble en tout cas déterminé à prendre cette voie. L’introduction de l’anglais comme langue principale dans les études de médecine pourrait bien être la clé de cette transformation majeure. Quels sont les enjeux, les défis et les opportunités de ce changement radical ? C’est ce que nous allons explorer dans cet article, en analysant les différentes facettes de cette potentielle révolution de l’enseignement médical en Algérie.

Restez avec nous pour découvrir comment l’Algérie envisage de remodeler l’avenir de sa médecine.

Le président algérien annonce le passage de l’enseignement médical du français à l’anglais

Le 24 avril, lors d’une visite officielle à Béchar, Abdelmadjid Tebboune, le président algérien, a évoqué la transition de l’enseignement médical du français vers l’anglais. Cette décision, annoncée précédemment par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, vise à moderniser les facultés de médecine du pays en s’alignant sur les standards internationaux.

La mise en œuvre progressive de cette mesure est prévue pour la rentrée universitaire 2025-2026. Le ministère a souligné l’importance de former les enseignants pour assurer une transition efficace vers l’enseignement en anglais.

Instructions pour le passage à l’enseignement médical en anglais

Le ministère a adressé une note aux responsables universitaires, les exhortant à prendre les mesures nécessaires pour faciliter ce changement linguistique. L’approche doit être progressive, basée sur le nombre d’enseignants formés pour dispenser des cours en anglais. Le suivi de la formation des enseignants est essentiel pour couvrir tous les modules dès la première année en médecine, chirurgie dentaire et pharmacie.

Par ailleurs, lors de sa visite à Béchar, le président Tebboune a inauguré la nouvelle faculté de médecine du pôle universitaire de Lahmer, dotée de 2000 places pédagogiques, remplaçant ainsi l’ancienne faculté devenue obsolète.

Échanges sur le passage à l’anglais en médecine : réactions des étudiants et enseignants

Le président Tebboune a profité de sa visite à Béchar pour discuter avec les étudiants et les enseignants de la transition vers l’enseignement médical en anglais. Un enseignant a souligné que depuis 2022, tous les ouvrages utilisés sont déjà en anglais, rendant ce changement nécessaire pour rester à jour avec les nouvelles technologies.

Cependant, certains étudiants ont exprimé des difficultés face à cette transition. En réponse, le président a affirmé que c’était une décision judicieuse et a rappelé l’existence de méthodes et de feuilles de route pour accompagner ce changement, assurant ainsi un soutien aux étudiants durant cette période de transition.