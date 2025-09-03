Prêt à conquérir le monde : Abderrahmane Mounir dévoile ses ambitions d’expansion pour 2025

Abderrahmane Mounir, entrepreneur de renom, est prêt à relever de nouveaux défis. Avec une vision claire et des ambitions démesurées, il se prépare à conquérir le monde d’ici 2025. Dans cette vidéo exclusive, il partage ses plans d’expansion audacieux qui promettent de révolutionner l’industrie.

Découvrez comment cet innovateur envisage de transformer le paysage entrepreneurial et quelles sont les stratégies qu’il compte mettre en œuvre pour atteindre ses objectifs. Restez connectés pour un aperçu fascinant de l’avenir selon Abderrahmane Mounir.

La Coupe du monde 2030, un catalyseur pour la transformation numérique du Maroc

Abderrahmane Mounir, à la tête de Maroc Data Center, est convaincu que l’organisation de la Coupe du Monde 2030 pourrait être un véritable moteur pour la digitalisation du Maroc. Cette compétition internationale nécessiterait en effet une adoption généralisée des paiements électroniques, le déploiement de solutions fintech innovantes et un recours intensif aux technologies cloud pour la gestion des données.

Ces exigences pousseraient les différents acteurs à anticiper les pics de consommation et à adapter leurs infrastructures en conséquence. Maroc Data Center se dit prêt à relever ce défi, avec une capacité d’extension modulable en six à douze mois.

Maroc Data Center se prépare pour une expansion rapide

Face à l’augmentation prévue de la demande, Maroc Data Center a mis en place des mesures proactives pour assurer une croissance sans heurts. Des terrains ont été acquis à Témara et Casablanca pour permettre une extension modulable dans un délai de six à douze mois.

En outre, des études préliminaires ont été réalisées en collaboration avec l’ONEE et les opérateurs télécoms pour garantir une transition fluide. Bien que le groupe possède déjà un site stratégique au Kenya, Mounir insiste sur l’importance de renforcer la base locale. Ces préparatifs témoignent de la volonté de Maroc Data Center de rester à la pointe de l’évolution numérique du pays.

Le Kenya, un atout stratégique pour Maroc Data Center

Maroc Data Center bénéficie d’une position avantageuse en Afrique de l’Est grâce à son site au Kenya, qui joue le rôle de hub grâce à ses câbles sous-marins. Cette présence sur le continent africain offre des opportunités d’expansion et de diversification. Cependant, Abderrahmane Mounir, PDG de l’entreprise, insiste sur l’importance de renforcer les fondations locales avant de se tourner vers l’international.

Il est convaincu que la consolidation du socle local est une étape cruciale pour assurer la pérennité et le développement de Maroc Data Center. Cette vision stratégique témoigne de l’engagement de l’entreprise à contribuer activement à la transformation numérique du Maroc.