Prévisions 2024 : une usine algérienne pourrait exporter pour 367 millions de dollars

L’Algérie, pays riche en ressources naturelles et humaines, pourrait bien surprendre le monde économique d’ici 2024. Selon les prévisions, une usine algérienne serait en mesure d’exporter pour un montant colossal de 367 millions de dollars. Un chiffre impressionnant qui témoigne du potentiel industriel de ce pays d’Afrique du Nord. Cet article se propose d’explorer cette perspective prometteuse, en analysant les facteurs clés qui pourraient permettre à l’Algérie de réaliser cet exploit économique. Restez avec nous pour découvrir comment l’Algérie pourrait marquer l’économie mondiale dans les années à venir.

Le complexe sidérurgique de Bellara affiche une performance exceptionnelle en 2024

En 2024, le complexe sidérurgique de Bellara, propriété d’Algerian Qatari Steel (AQS), a réalisé une performance impressionnante. Il a exporté 700 000 tonnes de produits sidérurgiques, générant des revenus de 367 millions de dollars. Ces exportations ont été distribuées dans 36 pays sur quatre continents. Le chiffre d’affaires du complexe a atteint un record de 138 milliards de dinars, soit environ 1,8 milliard de dollars. Cette réussite s’inscrit dans la stratégie de l’Algérie visant à diversifier ses exportations au-delà des hydrocarbures.

Expansion internationale et certifications de qualité : les clés du succès

Le complexe sidérurgique de Bellara a su se démarquer sur la scène internationale grâce à ses exportations vers 36 pays répartis sur quatre continents. Cette expansion a été rendue possible par l’obtention de plusieurs certifications internationales de qualité, dont Zetom, Kiwa et Aviz Tehnic. Ces distinctions ont ouvert les portes des marchés britanniques, polonais, allemands et scandinaves, reconnus pour leurs exigences en matière de qualité. Le complexe continue ainsi d’affirmer sa position en tant qu’acteur majeur dans le secteur sidérurgique mondial.

Investissement massif pour doubler la capacité de production

Le complexe sidérurgique de Bellara, géré par l’Algerian Qatari Steel (AQS), a lancé une deuxième phase d’extension avec un investissement colossal de 2,08 milliards de dollars. Cet investissement permettra de doubler sa capacité de production, passant de 2 à 4 millions de tonnes d’acier par an. L’AQS envisage également d’exporter 70% de sa production à long terme, renforçant ainsi la stratégie algérienne de diversification des exportations hors hydrocarbures. Cette initiative ambitieuse témoigne de la volonté de l’AQS de renforcer sa présence sur le marché mondial de l’acier.