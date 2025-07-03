Prévisions météo au Maroc : alerte pour ce jeudi, découvrez les régions touchées

La météo est un élément clé de notre quotidien, influençant nos activités et notre bien-être. Au Maroc, les conditions climatiques peuvent varier considérablement d’une région à l’autre. C’est pourquoi il est essentiel de rester informé des prévisions météorologiques. Ce jeudi, une alerte météo a été émise pour certaines régions du pays. Quelles sont-elles ? Quel type de temps peut-on attendre ?

Cet article vous apporte toutes les informations nécessaires pour vous préparer au mieux à cette situation. Restez connectés pour découvrir les détails de cette alerte météo au Maroc.

Prévisions météo du jeudi 3 juillet 2025 : un aperçu détaillé

Le jeudi 3 juillet 2025 s’annonce comme une journée aux conditions météorologiques variées à travers le pays. Les régions du Sud-Est, l’intérieur du Souss et des provinces sahariennes devraient connaître une chaleur intense. Des ondées et des orages sont attendus sur les Haut et Moyen Atlas ainsi que leurs versants Est, les plateaux des Phosphates et l’Est des provinces sahariennes.

La région de Tanger, l’Atlas et ses versants Est, ainsi que les côtes centre pourraient être balayés par des rafales de vent assez fortes, provoquant localement des chasses-poussières. Enfin, la rive méditerranéenne et les plaines Atlantiques pourraient être enveloppées de brume ou de brouillard en matinée et en soirée.

Zoom sur les températures et conditions maritimes du 3 juillet 2025

Les températures minimales prévues pour le jeudi 3 juillet 2025 varieront entre 24 et 31°C dans le Sud-Est, les plaines à l’ouest de l’Atlas, le Saiss et l’est des provinces sahariennes. Ailleurs, elles oscilleront entre 18 et 24°C. En journée, une hausse des températures est attendue sur les plaines Centre, le Souss et le nord des provinces du sud, tandis qu’une baisse est prévue sur le sud des provinces sahariennes.

Le reste du pays connaîtra peu de variations. Côté maritime, la mer sera peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée entre Mehdia et Dakhla, et oscillera entre calme et agitation ailleurs.

État de la mer le 3 juillet 2025 : une journée mouvementée en perspective

Le jeudi 3 juillet 2025, les conditions maritimes seront variables selon les régions. En Méditerranée, les navigateurs pourront s’attendre à une mer relativement calme. Le Détroit, quant à lui, connaîtra des moments de calme entrecoupés de périodes d’agitation. La situation sera plus tumultueuse entre Mehdia et Dakhla où la mer sera agitée.

Pour le reste des zones maritimes, les conditions oscilleront entre une mer peu agitée et agitée. Il est donc recommandé aux marins et aux amateurs de sports nautiques de rester vigilants et de se tenir informés des dernières prévisions météorologiques.