Prévisions Météo au Maroc : Attention, ce mercredi 21 mai 2025 s’annonce exceptionnel !

Préparez-vous à vivre une journée hors du commun ce mercredi 21 mai 2025 au Maroc. Les prévisions météorologiques annoncent des conditions exceptionnelles qui risquent de marquer les esprits. Que vous soyez résident ou touriste, cette journée promet d’être mémorable. Alors, que nous réserve exactement la météo ? Quels sont les impacts attendus sur notre quotidien ? Restez connectés pour découvrir toutes les informations détaillées dans cet article.

N’oubliez pas, une bonne préparation est la clé pour profiter pleinement de ces moments uniques que la nature nous offre.

Prévisions météo du 21 mai 2025 : un mercredi contrasté sur le territoire marocain

La Direction générale de la météorologie annonce un temps varié pour ce mercredi 21 mai 2025. Le Sud-Est et l’extrême Sud connaîtront une chaleur notable, avec des températures minimales oscillant entre 18 et 25°C. Des remontées tropicales sont attendues dans ces régions en matinée. Le Moyen Atlas et le Nord du Haut Atlas seront quant à eux sous l’influence d’averses locales et d’orages isolés.

Les côtes méditerranéennes, les plaines atlantiques Nord, les côtes Centre et le Nord des provinces Sahariennes verront se former des brumes locales en matinée et la nuit. Enfin, des rafales de vent assez fortes accompagnées de chasse-poussières locales sont prévues sur les plaines atlantiques Centre et sur le Sud.

Conditions météorologiques du 21 mai 2025 : un panorama détaillé

Le reste du Haut Atlas connaîtra un temps légèrement à parfois nuageux. Les côtes méditerranéennes, les plaines atlantiques Nord, les côtes Centre et le Nord des provinces Sahariennes seront enveloppées de formations brumeuses locales en matinée et la nuit. Des rafales de vent assez fortes soulevant des chasse-poussières locales sont attendues sur les plaines atlantiques Centre et le Sud.

Les températures minimales varieront entre 06 et 12°C sur l’Atlas et de 12 à 18°C ailleurs. Une légère baisse des températures maximales est prévue sur une grande partie du pays. Enfin, la mer sera calme en Méditerranée, peu agitée au Nord de Mehdia et agitée au Sud de cette ville.

État de la mer le 21 mai 2025 : des conditions variables sur les côtes marocaines

La Direction générale de la météorologie prévoit une mer sereine en Méditerranée pour ce mercredi 21 mai 2025. Le Détroit connaîtra quant à lui une mer oscillant entre calme et légèrement agitée. Au Nord de Mehdia, les vagues seront modérées, tandis qu’au Sud de cette ville, la mer sera plus tumultueuse.

Ces variations d’état de la mer sont à prendre en compte pour les activités nautiques et la pêche. Les usagers de la mer sont donc invités à faire preuve de prudence et à se tenir informés des mises à jour météorologiques.