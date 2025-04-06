Prévisions météo au Maroc: Dimanche pluvieux en perspective, découvrez les régions touchées

Le temps change et le Maroc ne fait pas exception. Alors que nous nous attendions à un dimanche ensoleillé, les prévisions météorologiques indiquent un revirement de situation avec l’arrivée d’une pluie abondante sur certaines régions du pays. Un dimanche pluvieux se profile donc à l’horizon, modifiant ainsi les plans de nombreux Marocains.

Mais quelles sont les régions qui seront touchées par ces précipitations ? Restez connectés pour découvrir les détails de ces prévisions météorologiques inattendues. Préparez vos parapluies et ajustez vos programmes, car la météo a décidé de faire des siennes ce week-end.

Prévisions météo du 06 avril 2025 : Pluies éparses et formations brumeuses attendues

La Direction générale de la météorologie annonce des conditions climatiques variées pour le dimanche 06 avril 2025. Des averses sporadiques sont à prévoir sur les régions du Haut et Moyen Atlas. Par ailleurs, un voile de brume est attendu en matinée sur les plaines atlantiques, les plateaux de phosphates et l’Oulmès.

Les températures minimales oscilleront entre 01/06°C sur l’Atlas et 09/14°C sur le reste du pays. Une hausse des températures est également prévue dans l’extrême Sud. Enfin, la mer sera relativement calme en Méditerranée, sur le Détroit et entre Tarfaya et Laâyoune, mais pourrait être agitée ailleurs.

Conditions de vent et de température pour le 06 avril 2025

Des rafales de vent soutenues sont attendues sur l’Oriental, les flancs Est du Haut Atlas, l’Anti-Atlas et le Nord des provinces Sud. Concernant les températures minimales, elles seront comprises entre 01/06°C sur l’Atlas, 06/10°C sur le Rif, les plateaux de phosphates et d’Oulmès ainsi que les hauts plateaux de l’Oriental.

Le Sud-Est et l’extrême Sud connaîtront des températures de 14/08°C tandis que le reste du pays affichera des valeurs de 09/14°C. À noter une augmentation des températures prévue sur l’extrême Sud.

État de la mer sur les côtes marocaines le 06 avril 2025

La Direction générale de la météorologie prévoit une mer relativement tranquille en Méditerranée, dans le Détroit et entre Tarfaya et Laâyoune pour ce dimanche 06 avril 2025. Cependant, elle pourrait se montrer plus agitée dans d’autres zones du littoral marocain. Les amateurs de sports nautiques et les professionnels de la mer sont donc invités à prendre leurs précautions.

Ces prévisions sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions climatiques. Il est recommandé de consulter régulièrement les bulletins météorologiques pour rester informé.