Prévisions Météo au Maroc : Lundi 28 avril 2025, une journée à surveiller de près!

Préparez-vous pour une journée météorologique exceptionnelle au Maroc ce lundi 28 avril 2025. Les prévisions météo annoncent des conditions inhabituelles qui méritent toute notre attention. Que vous soyez résident ou touriste, il est essentiel de rester informé et de prendre les mesures nécessaires pour votre confort et votre sécurité. Cet article vous fournira toutes les informations détaillées sur les prévisions météorologiques de cette journée particulière.

Restez connectés pour découvrir ce que le ciel marocain nous réserve.

Prévisions météo du lundi 28 avril 2025 : Chaleur, nuages et ondées au programme

Selon les prévisions de la Direction générale de la météorologie, le lundi 28 avril 2025 sera marqué par une chaleur notable sur les plaines intérieures Nord et Centre, le Sud-Est et l’intérieur des provinces Sud. Les côtes atlantiques et l’est de la Méditerranée seront enveloppés de nuages bas denses, avec un risque de brume ou brouillard.

Des nuages cumuliformes sont attendus sur le moyen Atlas, le sud de l’Oriental et l’est des provinces sahariennes, accompagnés d’ondées et d’orages isolés. Le Tangérois et la Méditerranée pourraient connaître des rafales de vent assez fortes à localement fortes. Les températures minimales varieront entre 4 et 20°C selon les régions, tandis que la température maximale sera en baisse sur certaines zones et en légère hausse ailleurs.

Détails sur les températures et les vents prévus

Les températures minimales oscilleront entre 4/10°C sur l’Atlas et le Rif, 15/20°C sur le Sud-Est, les régions Centre, les plaines à l’ouest de l’Atlas et le sud des provinces sahariennes, et 10/15°C dans les autres régions. Quant aux températures maximales, elles seront en baisse sur les plaines du Centre, la Méditerranée et l’extrême Sud des côtes Sud, tandis qu’une légère hausse est attendue ailleurs.

Des rafales de vent assez fortes à localement fortes sont prévues sur le Tangérois et la Méditerranée. Enfin, la mer sera peu agitée à agitée en Méditerranée, agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée le long du littoral et localement agitée à forte le matin au nord d’Assilah.

État de la mer pour le lundi 28 avril 2025

En ce qui concerne l’état de la mer, les prévisions indiquent une mer peu agitée à agitée en Méditerranée. Le Détroit connaîtra une mer agitée tandis que le long du littoral, la mer sera peu agitée à agitée.

Au nord d’Assilah, les conditions maritimes seront plus difficiles avec une mer localement agitée à forte dans la matinée. Ces informations sont cruciales pour les activités maritimes et les plaisanciers doivent prendre note de ces prévisions avant de planifier leurs sorties en mer.