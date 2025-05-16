Prévisions météo au Maroc : pluies attendues ce mardi, les régions touchées dévoilées

La météo est un élément clé de notre quotidien, influençant nos activités et nos déplacements. Au Maroc, le temps peut varier considérablement d’une région à l’autre, rendant les prévisions météorologiques essentielles pour planifier sa journée. Ce mardi, des pluies sont attendues dans certaines régions du pays. Mais quelles sont ces régions qui seront touchées par ces précipitations ?

Restez connectés pour découvrir les détails de ces prévisions météorologiques et adapter en conséquence vos plans et activités.

Prévisions météo du mardi 13 mai 2025 : entre averses orageuses et ciel nuageux

Selon les prévisions de la Direction générale de la météorologie, le mardi 13 mai 2025 sera marqué par des conditions météorologiques variées à travers le pays. Des pluies ou averses orageuses locales sont attendues sur les haut et moyen Atlas, l’est du Rif et le nord de l’oriental.

Par ailleurs, un ciel passagèrement nuageux est prévu sur les côtes nord, le Saïs, les plateaux de phosphates et d’Oulmes, ainsi que sur le reste du Rif, la Méditerranée et le nord-ouest des provinces sahariennes. Les régions centre, les provinces sud, le sud-est et le sud de l’oriental devraient connaître des rafales de vent assez fortes accompagnées de chasse-poussières.

Conditions climatiques spécifiques dans différentes régions du Maroc

Le sud et le sud-est du Maroc connaîtront des températures relativement élevées. Les régions centrales, les provinces du sud, le sud-est et le sud de l’oriental seront balayées par des rafales de vent entraînant des chasse-poussières. En ce qui concerne les températures minimales, elles varieront entre 05/11°c sur l’Atlas et le Rif, 12/18°c sur les plaines à l’ouest du Haut Atlas, le sud-est, le Souss, les provinces sahariennes et près des côtes, et 07/13°c ailleurs.

Une légère hausse des températures est attendue sur le sud de l’oriental et le sud-est, tandis qu’une baisse est prévue dans les autres régions. La mer sera calme à légèrement agitée sur la Méditerranée et le détroit, et plus agitée ailleurs.

Évolution des températures et état de la mer : point sur la situation

Une augmentation légère des températures est prévue dans le sud de l’oriental et le sud-est, tandis que les autres régions devraient connaître une baisse. En ce qui concerne l’état de la mer, elle sera calme à légèrement agitée sur la Méditerranée et le détroit.

Entre Cap Spartel et Mehdia, les vagues seront peu agitées, mais ailleurs, elles pourraient être plus mouvementées. Ces informations sont essentielles pour les marins et les amateurs de sports nautiques. Il est toujours recommandé de vérifier les conditions météorologiques avant de se rendre en mer ou de planifier des activités en plein air.