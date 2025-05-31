Prévisions météo au Maroc: une vague de chaleur et des averses attendues ce mercredi

Préparez-vous à affronter une météo capricieuse ce mercredi au Maroc. En effet, le pays du soleil couchant s’apprête à vivre une journée marquée par des contrastes climatiques notables. Entre une vague de chaleur qui promet de faire grimper les thermomètres et des averses attendues en divers points du territoire, la journée s’annonce riche en rebondissements météorologiques. Restez connectés pour découvrir les détails de ces prévisions et adapter vos activités en conséquence.

Que vous soyez résident ou touriste, cette information est cruciale pour planifier votre journée. Alors, prêt à défier les caprices de la météo marocaine ?

Prévisions météo du 28 mai 2025 : Chaleur et orages au programme

La Direction générale de la météorologie annonce une journée chaude pour ce mercredi 28 mai 2025, particulièrement sur le Rif, les plaines occidentales de l’Atlas et l’est des provinces méridionales. Les plaines atlantiques et le Sud-Est connaîtront quant à eux un temps assez chaud. Des ondées orageuses locales, accompagnées parfois de grêle, sont attendues sur l’Atlas, l’ouest du Rif, le Souss, le Sud-Est et l’Oriental.

Des formations brumeuses sont également prévues sur la côte méditerranéenne, le centre et le nord-ouest des provinces sahariennes. Enfin, des rafales de vent assez fortes souffleront sur le Tangérois, l’Atlas, le Sud-Est, l’Oriental et les côtes Sud.

Phénomènes météorologiques attendus : brume, chasse-poussières et rafales de vent

En plus des ondées orageuses, la Direction générale de la météorologie prévoit également des formations brumeuses sur la côte méditerranéenne, le centre et le nord-ouest des provinces sahariennes. Par ailleurs, des phénomènes de chasse-poussières sont susceptibles de se produire localement sur l’Atlas, le sud de l’Oriental, le Sud-Est et les provinces sahariennes.

Enfin, des rafales de vent assez fortes sont à anticiper sur le Tangérois, l’Atlas, les plaines intérieures, le Sud-Est, l’Oriental et sur les côtes Sud. Les températures minimales varieront entre 09/16°C sur l’Atlas, 21/26°C sur le Sud-Est et l’Est et le Sud des provinces sahariennes, et 15/20°C ailleurs.

Fluctuations de températures et conditions maritimes pour le 28 mai 2025

La Direction générale de la météorologie prévoit une baisse des températures sur les régions du Haut Atlas et les provinces du sud, tandis qu’une hausse est attendue dans les autres régions. Les températures minimales oscilleront entre 09/16°C sur l’Atlas, 21/26°C sur le Sud-Est et l’Est et le Sud des provinces sahariennes, et 15/20°C ailleurs.

En ce qui concerne les conditions maritimes, la mer sera calme à légèrement agitée en Méditerranée, légèrement agitée à agitée sur le Détroit, entre Cap spartel et Casablanca ainsi qu’entre Tarfaya et Boujdour, et agitée au Sud.