Prévisions Météo Maroc : Chaleur intense attendue ce jeudi 5 juin 2025, restez hydratés!

Préparez-vous à affronter une vague de chaleur intense ce jeudi 5 juin 2025 au Maroc. Selon les dernières prévisions météorologiques, le mercure devrait grimper de manière significative, rendant l’atmosphère particulièrement étouffante. Il est donc essentiel de prendre des mesures pour rester hydraté et éviter les risques liés à la déshydratation. Cet article vous fournira des informations détaillées sur les conditions météorologiques attendues et vous donnera des conseils pratiques pour faire face à cette canicule.

Alors, n’attendez plus, découvrez comment vous préparer à cette journée torride.

Prévisions météo du 5 juin 2025 : Chaleur intense sur les plaines de Tadla et le Sud

La Direction générale de la météorologie annonce une journée particulièrement chaude pour ce jeudi 5 juin 2025, notamment sur les plaines de Tadla, le Sud-Est et l’extrême Sud du pays. Le ciel sera légèrement à moyennement nuageux sur les Haut et Moyen Atlas, le Sud-Est et le Sud de l’Oriental. Des brumes locales sont attendues sur les côtes entre Sidi Ifni et Laâyoune.

Les régions nord des provinces sud, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès ainsi que les plaines atlantiques Nord connaîtront des formations brumeuses matinales et nocturnes. Des rafales de vent assez fortes sont prévues sur le Sud de l’Oriental, le Sud-Est, les plaines atlantiques Centre et les provinces Sud.

Conditions atmosphériques spécifiques attendues dans diverses régions du Maroc

Les conditions météorologiques varieront considérablement à travers le Maroc ce jeudi 5 juin 2025. Les côtes entre Sidi Ifni et Laâyoune connaîtront une bruine locale, tandis que les plaines atlantiques Nord, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès ainsi que le nord des provinces sud seront enveloppés de nuages bas et de brume durant la matinée et la nuit.

Par ailleurs, des chasse-poussières locales sont prévues sur le Sud-Est et les provinces sahariennes. Enfin, des rafales de vent assez fortes sont attendues sur le Sud de l’Oriental, le Sud-Est, les plaines atlantiques Centre et les provinces Sud. Ces variations climatiques nécessitent une vigilance accrue de la part des habitants et des voyageurs.

Fluctuations de température et conditions maritimes du jour

La journée du jeudi 5 juin 2025 sera marquée par une baisse des températures sur le Sud du pays, tandis qu’une hausse est attendue dans les autres régions. En ce qui concerne les conditions maritimes, la mer sera calme à légèrement agitée en Méditerranée et sur le Détroit.

Cependant, entre Cap Sim et Tarfaya, la mer sera localement agitée à forte le matin. Ces variations climatiques et maritimes nécessitent une attention particulière de la part des navigateurs et des habitants des zones côtières.