Prévisions Météo Maroc : Chaleur intense attendue ce mardi 10 juin 2025, soyez prêts!

Préparez-vous à affronter une vague de chaleur intense au Maroc ce mardi 10 juin 2025. Les prévisions météorologiques annoncent des températures record pour cette période de l’année. Que vous soyez résident ou touriste, il est essentiel de prendre les mesures nécessaires pour se protéger de ces conditions climatiques extrêmes. Dans cet article, nous vous donnerons toutes les informations nécessaires sur la situation météorologique attendue et les conseils pour bien vous préparer.

Restez connectés pour en savoir plus sur les prévisions météo Maroc et comment faire face à cette chaleur intense.

Prévisions météo du 10 juin 2025 : Chaleur, orages et grêle au programme

La Direction générale de la météorologie annonce une journée contrastée pour ce mardi 10 juin 2025. Des températures élevées sont attendues sur l’Oriental, le Sud-Est, les plaines de Tadla, les plateaux des Phosphates et l’Est des provinces Sahariennes. Par ailleurs, des averses orageuses accompagnées de grêle locale sont prévues sur le Moyen Atlas, l’Oriental, le Saiss, le Rif et la rive méditerranéenne.

Des ondées et des orages sont également annoncés sur les plateaux des Phosphates et d’Oulmès, le Gharb, le Loukkos, la région de Tanger et probablement sur la Chaouia. Enfin, des formations brumeuses sont à prévoir près des côtes Centre.

Conditions atmosphériques spécifiques et températures minimales

En plus des orages, certaines régions connaîtront des conditions atmosphériques particulières. Ainsi, les côtes Centre seront enveloppées de nuages bas et de brume matinale et nocturne. Par ailleurs, le Sud-Est, le Sud de l’Oriental et le Sud du pays seront touchés par des chasse-poussières locales. Des rafales de vent assez fortes sont également attendues sur la région de Tanger, l’Oriental, le Rif, l’Atlas, le Sud-Est et les côtes Sud.

Concernant les températures minimales, elles oscilleront entre 23 et 29°C sur le Sud-Est et les Hauts plateaux Orientaux, tandis que le reste du pays connaîtra des minimales de 16 à 23°C.

Variations de température et état de la mer

Une diminution notable des températures diurnes est prévue sur les plaines Nord et Centre, offrant un répit bienvenu après les chaleurs intenses. En ce qui concerne l’état de la mer, la Méditerranée sera relativement calme avec une mer peu agitée.

Cependant, le Détroit et le littoral atlantique connaîtront une mer oscillant entre peu agitée et agitée, nécessitant une vigilance accrue pour les activités maritimes. Ces variations climatiques et maritimes sont à prendre en compte pour toute planification d’activités extérieures ou nautiques.