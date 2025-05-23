Prévisions Météo Maroc : Chaleur intense attendue ce mardi 20 mai 2025, soyez prêts!

Préparez-vous à affronter une vague de chaleur intense au Maroc ce mardi 20 mai 2025. Les prévisions météorologiques annoncent des températures record pour cette période de l’année. Que vous soyez résident ou touriste, il est essentiel de prendre les mesures nécessaires pour faire face à ces conditions climatiques extrêmes. Cet article vous fournira des informations détaillées sur les prévisions météo pour cette journée et vous donnera des conseils pratiques pour rester au frais.

Restez connectés pour en savoir plus sur la situation météorologique à venir et comment vous y préparer efficacement.

Prévisions météo du 20 mai 2025 : Un mardi sous le signe de la chaleur et des orages

La Direction générale de la météorologie annonce un temps relativement chaud pour ce mardi 20 mai 2025, particulièrement sur les provinces sahariennes, le Sud-Est ainsi que les plaines de Tadla et Rehamna. Des foyers orageux accompagnés d’ondées ou averses locales sont attendus sur les Haut et Moyen Atlas et leurs versants Est. L’extrême Sud du pays connaîtra un ciel partiellement nuageux.

Des formations brumeuses locales sont prévues en matinée et en soirée sur les plaines Nord, les côtes Centre et les provinces Sud. Les températures minimales oscilleront entre 08/14°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux de phosphates et d’Oulmès, 15/20°C sur le Sud-Est et 12/18°C ailleurs.

Chaleur, orages et brume : le cocktail météo du 20 mai 2025

Le mardi 20 mai 2025 s’annonce contrasté sur le plan météorologique. Les provinces sahariennes, le Sud-Est ainsi que les plaines de Tadla et Rehamna seront sous l’emprise d’une chaleur notable. Par ailleurs, des orages ponctués d’ondées ou averses locales sont prévus sur les Haut et Moyen Atlas et leurs versants Est. L’extrême Sud du pays sera couvert par un ciel nuageux passager.

Des nappes de brume locales se formeront en début et fin de journée sur les plaines Nord, les côtes Centre et les provinces Sud. Enfin, des chasse-poussières pourraient survenir sur les provinces sahariennes. Les températures minimales varieront entre 08/14°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux de phosphates et d’Oulmès, 15/20°C sur le Sud-Est et 12/18°C dans les autres régions.

Conditions maritimes et rafales de vent : le Sud de l’Oriental, les plaines Centre et les côtes Sud en alerte

Le mardi 20 mai 2025 sera également marqué par des rafales de vent assez fortes sur le Sud de l’Oriental, les plaines Centre et sur les côtes Sud. Les navigateurs devront faire preuve de prudence en Méditerranée et sur le Détroit où la mer sera belle à peu agitée.

Au Nord de Mehdia, la mer sera peu agitée à agitée tandis qu’au Sud, elle sera agitée. Enfin, une baisse des températures maximales est attendue sur le Sud de l’Oriental tandis qu’une hausse est prévue ailleurs.