Prévisions Météo Maroc : Chaleur intense et orages imminents ce mardi, soyez prêts!

Préparez-vous à affronter une journée intense sur le plan météorologique au Maroc ce mardi. En effet, les prévisions annoncent un cocktail détonnant de chaleur accablante et d’orages imminents. Un phénomène qui pourrait perturber votre quotidien et nécessite une certaine vigilance. Dans cet article, nous vous donnerons toutes les informations nécessaires pour mieux comprendre la situation et vous aider à vous préparer efficacement.

Restez connectés pour découvrir les détails de ces prévisions météo exceptionnelles et comment elles pourraient impacter votre journée.

Prévisions météo pour le mardi 1er juillet 2025

Le mardi 1er juillet 2025 s’annonce chaud sur plusieurs régions du pays, notamment les plaines de Tadla, Rehamna, le Saiss, le Gharb, les plateaux des Phosphates et d’Oulmès, ainsi que le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes. Par ailleurs, des ondées et des orages sont attendus en après-midi sur les Haut et Anti-Atlas. Le Sud-Est et le sud de l’Oriental connaîtront un temps passagèrement nuageux.

Des rafales de vent assez fortes toucheront la région de Tanger et les provinces sahariennes, accompagnées de chasse-poussières locales. Les températures minimales oscilleront entre 24/31°C sur le Sud-Est, les régions Nord et Centre et l’Est des provinces sahariennes et de 18/24°C sur le reste du territoire. Une légère baisse des températures est prévue sur les régions Centre.

Conditions météorologiques détaillées par région

Les régions de Tadla, Rehamna, Saiss, Gharb, les plateaux des Phosphates et d’Oulmès, ainsi que le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes connaîtront une chaleur intense. Des averses et des orages sont prévus sur les Haut et Anti-Atlas en après-midi. Le ciel sera partiellement couvert sur le Sud-Est et le sud de l’Oriental.

La région de Tanger et les provinces sahariennes seront balayées par des rafales de vent assez fortes, provoquant des chasse-poussières locales. Les températures minimales varieront entre 24/31°C dans le Sud-Est, les régions Nord et Centre et l’Est des provinces sahariennes, et entre 18/24°C ailleurs. Une légère baisse des températures est attendue dans les régions Centre.

Prévisions maritimes pour le mardi 1er juillet 2025

En ce qui concerne les conditions maritimes, la Méditerranée sera calme à légèrement agitée. Le Détroit connaîtra une mer belle à peu agitée. Entre Cap Spartel et Laâyoune, les vagues seront modérées à fortes. Sur le reste du littoral atlantique, la mer sera agitée.

Ces prévisions sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques. Les navigateurs sont donc invités à rester vigilants et à suivre les bulletins météo régulièrement.