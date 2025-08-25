Prévisions météo Maroc : chaleur intense et orages imminents, le chergui frappe dès lundi

Préparez-vous à affronter une semaine intense sur le plan météorologique au Maroc. Dès lundi, le pays sera sous l’emprise du chergui, ce vent chaud et sec qui souffle depuis l’est. Cette situation climatique entraînera une hausse significative des températures, mais aussi l’arrivée d’orages imminents. Un cocktail météo qui promet de bouleverser le quotidien des habitants et des visiteurs.

Restez connectés pour découvrir les détails de ces prévisions météo et les recommandations pour mieux vivre cette période.

Alerte météo : Orages, grêle et rafales de vent prévus du 18 au 20 août

La Direction générale de la météorologie (DGM) a émis une alerte concernant des conditions météorologiques sévères attendues dans plusieurs provinces du Maroc du lundi 18 au mercredi 20 août. Des averses orageuses accompagnées de chutes de grêle et de rafales de vent sont prévues, notamment dans les provinces d’Al Haouz, Ouarzazate et Taroudant entre 15h et 23h le lundi.

Parallèlement, une vague de chaleur avec des températures oscillant entre 39 et 47 °C est également attendue dans diverses régions du royaume durant cette période.

Canicule prévue : les températures grimperont jusqu’à 47°C dans certaines provinces

La vague de chaleur annoncée par la DGM s’accompagnera de températures extrêmes, allant de 39 à 47 °C. Les provinces de Tata, Assa-Zag, Es-Semara, Boujdour, Oued Ed-Dahab et Aousserd seront les plus touchées avec des pics de chaleur pouvant atteindre 47 °C entre le lundi et le mercredi. Par ailleurs, d’autres régions du Maroc ne seront pas épargnées par cette canicule.

En effet, les provinces de Fahs-Anjra, Tétouan, M’diq-Fnideq, Al Hoceima, Taourirt, Oujda-Angad, Berkane, Guercif, Nador, Driouch, Chefchaouen, Larache, Ouezzane, Moulay Yacoub, Fès, Taounate, Meknès, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Benslimane, Khemisset, Khouribga, Khenifra, Sefrou, El Hajeb, Taza, Azilal, Béni Mellal, Fquih Ben Salah, Settat, Rehamna, Marrakech, Youssoufia, El Kelaa des Sraghna, Al Haouz, Essaouira, Chichaoua, Taroudant et Guelmim verront le mercure osciller entre 39 et 44 °C.

Communication et recommandations de la DGM face à ces conditions météorologiques

La DGM a communiqué ces informations au public par le biais d’un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange. Ce niveau indique une situation météorologique potentiellement dangereuse, nécessitant une vigilance accrue.

Face à ces conditions, la DGM recommande aux citoyens de se tenir informés de l’évolution de la situation, d’éviter les déplacements non essentiels et de prendre des mesures pour se protéger de la chaleur extrême et des orages violents. Il est également conseillé de suivre les consignes des autorités locales.