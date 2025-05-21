Prévisions Météo Maroc: découvrez le temps qu’il fera ce dimanche 18 mai 2025

Vous prévoyez de passer votre dimanche 18 mai 2025 au Maroc ? Que vous soyez résident ou touriste, il est essentiel de connaître les conditions météorologiques pour planifier vos activités. Cet article vous fournira des informations précises sur le temps qu’il fera ce jour-là dans différentes régions du pays. Qu’il s’agisse d’une journée ensoleillée à Marrakech ou d’un temps pluvieux à Casablanca, nous avons toutes les prévisions dont vous avez besoin.

Restez connectés et découvrez les prévisions météo pour le Maroc ce dimanche 18 mai 2025.

Prévisions météo pour le dimanche 18 mai 2025 : un aperçu

La Direction générale de la météorologie a dévoilé ses prévisions pour le dimanche 18 mai 2025. Le temps s’annonce varié sur l’ensemble du territoire. On attend une chaleur notable dans le Sud-Est, la vallée de Moulouya et l’est des provinces sahariennes. Des ondées et orages sont prévus sur les Moyen et Haut Atlas, le Rif, l’est de la rive méditerranéenne et le nord de l’Oriental.

Les côtes entre Tiznit et Tan-Tan pourraient connaître une brume matinale. Des rafales de vent assez fortes avec chasse-poussières locales sont également attendues sur plusieurs régions. Enfin, une baisse des températures maximales est prévue sur les plaines Nord et Centre.

Détails des conditions météorologiques par région

Le Sud-Est, la vallée de Moulouya et l’est des provinces sahariennes connaîtront une chaleur significative. Les régions du Moyen et Haut Atlas, le Rif, l’est de la rive méditerranéenne et le nord de l’Oriental seront marquées par des averses et des orages. Une bruine matinale est possible sur les côtes entre Tiznit et Tan-Tan.

Près des côtes atlantiques Nord et Centre, une brume locale pourrait se former au lever et au coucher du soleil. Des vents forts soulevant de la poussière sont attendus sur les Moyen et Haut-Atlas, le Sud-Est, l’Oriental et sur les côtes Sud et Centre. Enfin, une baisse des températures maximales est prévue sur les plaines Nord et Centre.

Vue d’ensemble des températures et conditions maritimes

Les températures minimales oscilleront entre 15/21°c sur l’extrême Sud-Est, l’est des provinces Sud, l’Oriental et près des côtes, tandis que le reste du territoire connaîtra des minimales de 08/15°c. Une diminution des températures maximales est attendue sur les plaines Nord et Centre.

En ce qui concerne les conditions maritimes, la mer sera calme à légèrement agitée sur la Méditerranée, tandis que le détroit et le littoral Atlantique connaîtront une mer peu agitée à agitée.