Prévisions Météo Maroc: découvrez le temps qu’il fera ce samedi 31 mai 2025

Vous prévoyez de passer votre samedi 31 mai 2025 au Maroc ? Ou peut-être êtes-vous simplement curieux de connaître les conditions météorologiques dans ce pays fascinant ? Quoi qu’il en soit, vous êtes au bon endroit. Dans cet article, nous allons vous donner un aperçu détaillé des prévisions météo pour cette date précise. Que vous soyez à Casablanca, Marrakech, Fès ou Tanger, nous avons toutes les informations dont vous avez besoin pour planifier votre journée.

Alors, restez avec nous et découvrez le temps qu’il fera au Maroc ce samedi 31 mai 2025.

Prévisions météo du 31 mai 2025 : Brumes et ondées au programme

La Direction générale de la météorologie annonce un samedi 31 mai 2025 marqué par une variété de conditions climatiques. Les côtes Nord et Centres devraient être enveloppées de formations brumeuses, tandis que des ondées éparses sont attendues sur le Moyen Atlas et le Nord du Haut Atlas, notamment sur leurs versants Est.

Par ailleurs, une hausse des températures est prévue sur le Nord-Ouest, l’Atlas et le Sud. Enfin, les amateurs de navigation devront faire preuve de prudence, la mer étant annoncée comme peu agitée à agitée en dehors de la Méditerranée et du Détroit.

Chaleur et chasse-poussières au rendez-vous dans certaines régions

Le thermomètre devrait grimper dans plusieurs zones du pays, notamment les plaines intérieures, l’extrême Sud-Est, le Rif, le nord de l’Oriental et l’intérieur des provinces sahariennes où une chaleur allant de modérée à intense est attendue. Par ailleurs, le Sud-Est et les provinces sahariennes ne seront pas épargnés par des chasse-poussières locales qui pourraient réduire la visibilité.

Les régions du Tangérois, du Sud-Est et du Sud connaîtront également des rafales de vent assez fortes. Ces conditions météorologiques variées témoignent de la diversité climatique du Maroc, un pays où chaque région a son propre microclimat.

Fortes rafales de vent et hausse des températures attendues

Les régions du Tangérois, du Sud-Est et du Sud devraient être balayées par des rafales de vent assez fortes ce samedi 31 mai 2025. Parallèlement, une augmentation des températures est prévue sur le Nord-Ouest, l’Atlas et le Sud, rendant la journée plus chaude que d’habitude. En ce qui concerne les conditions maritimes, la mer sera calme à légèrement agitée en Méditerranée et sur le Détroit, tandis qu’elle sera légèrement agitée entre Larache et Laâyoune.

Cependant, elle pourrait être plus agitée dans d’autres zones. Ces prévisions météorologiques sont fournies par la Direction générale de la météorologie, qui recommande la prudence face à ces conditions changeantes.