Prévisions Météo Maroc : Dimanche 11 Mai 2025, une journée à surveiller de près!

Le dimanche 11 mai 2025 pourrait bien être une journée à marquer d’une pierre blanche dans les annales météorologiques du Maroc. Les prévisions météo annoncent des conditions inhabituelles qui pourraient avoir un impact significatif sur le pays. Que vous soyez résident ou touriste, il est essentiel de rester informé et de suivre attentivement l’évolution de la situation.

Cet article vous fournira toutes les informations nécessaires pour comprendre ce qui se profile à l’horizon. Alors, n’attendez plus et plongez-vous dans notre analyse détaillée des prévisions météo pour ce dimanche 11 mai 2025 au Maroc.

Prévisions météo du dimanche 11 mai 2025 : un aperçu général

La Direction générale de la météorologie a dévoilé ses prévisions pour le dimanche 11 mai 2025. Le pays devrait connaître une variété de conditions climatiques, allant d’averses orageuses locales dans des régions comme le Moyen Atlas et l’Oriental, à des formations brumeuses près des côtes Centre et Sud. Les températures minimales devraient osciller entre 05/12°C sur le Rif et l’Atlas, et 14/21°C près des côtes et sur le Sud.

En revanche, les températures maximales seront en légère hausse dans les régions Sud et Sud-Est. Quant aux conditions maritimes, elles varieront de belle à localement peu agitée en Méditerranée, à peu agitée à agitée au Sud de Mohammedia.

Zoom sur les conditions météorologiques régionales

Le Moyen Atlas, l’Oriental, le Rif, le Saiss et les plateaux d’Oulmès seront marqués par des averses orageuses locales. Les plateaux des Phosphates et l’intérieur de la Chaouia connaîtront des ondées et orages isolés. Des pluies légères ou gouttes éparses sont attendues sur les plaines atlantiques entre Rabat et Essaouira, les plaines intérieures Centre et le Haut Atlas.

Les côtes Centre et Sud verront des formations brumeuses locales en matinée et en soirée. Le Sud et le Sud-Est du pays connaîtront un temps relativement chaud. Des rafales de vent assez fortes soulevant de la poussière sont prévues sur le Sud-Est et le Sud de l’Oriental. Enfin, une hausse de température est attendue dans les régions Sud et Sud-Est.

Prévisions météo pour les jours suivants le 11 mai 2025

Après le dimanche 11 mai 2025, la tendance météorologique devrait rester relativement stable. Les averses orageuses locales continueront d’affecter certaines régions comme le Moyen Atlas et l’Oriental. Les températures minimales resteront dans une fourchette de 05/12°C sur le Rif et l’Atlas, et de 14/21°C près des côtes et sur le Sud. Le Sud et le Sud-Est du pays maintiendront un temps plus chaud.

Des rafales de vent soulevant de la poussière sont à prévoir sur le Sud-Est et le Sud de l’Oriental. En ce qui concerne les conditions maritimes, elles resteront calmes en Méditerranée, avec une mer peu agitée à agitée au Sud de Mohammedia.