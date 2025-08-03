Prévisions Météo Maroc: Dimanche sous la chaleur et les averses, découvrez les régions touchées

Le Maroc, pays aux multiples facettes, est connu pour son climat varié. Ce dimanche ne fait pas exception à la règle avec une météo qui promet d’être contrastée. Entre chaleur intense et averses inattendues, le royaume chérifien se prépare à vivre une journée mouvementée. Mais quelles sont les régions qui seront touchées par ces conditions météorologiques ?

C’est ce que nous allons découvrir dans cet article. Restez connectés pour connaître les prévisions météo détaillées de ce dimanche au Maroc et adapter vos plans en conséquence.

Prévisions météo pour le dimanche 3 août 2025 au Maroc

La Direction générale de la météorologie annonce des conditions variées pour le dimanche 3 août 2025. Le Sud-Est, l’Oriental et les plaines intérieures connaîtront une chaleur intense, tandis que le Nord de l’Oriental, la côte méditerranéenne et les plaines Atlantiques Nord et Centre seront enveloppés de brume ou de bruine locale.

Des orages sont attendus sur les Haut et Moyen Atlas, leurs régions avoisinantes, l’Oriental, le Sud-Est et l’Est du Rif, avec un risque de grêle locale.

La région de Tanger et les provinces du Sud seront balayées par des rafales de vent assez fortes. Enfin, la mer sera peu agitée en Méditerranée et plus mouvementée sur le Détroit et le littoral atlantique.

Conditions climatiques spécifiques attendues

Les conditions météorologiques du dimanche 3 août 2025 seront marquées par des phénomènes variés. Des nuages bas et des formations brumeuses ou bruines locales sont prévus sur le Nord de l’Oriental, la rive méditerranéenne, les plaines Atlantiques Nord et Centre ainsi que le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

Des foyers orageux avec averses orageuses et risque de grêle locale sont attendus sur les Haut et Moyen Atlas, leurs régions voisines, l’Oriental, le Sud-Est et l’Est du Rif. Les habitants de la région de Tanger et des provinces du Sud devront se préparer à des rafales de vent assez fortes. Ces conditions pourraient affecter les activités en plein air et nécessiter des mesures de précaution.

Températures et conditions maritimes prévues

En ce qui concerne les températures, une légère baisse est attendue en journée. Les minimales varieront entre 22/28°C sur le Sud-Est, la vallée de Moulouya, l’Oriental et le Saiss, tandis que le reste du pays connaîtra des températures minimales de 17/22°C. En ce qui concerne les conditions maritimes, la Méditerranée sera relativement calme avec une mer peu agitée.

Cependant, le Détroit et le littoral atlantique connaîtront une mer allant de peu agitée à agitée. Ces informations sont cruciales pour les activités maritimes et les plaisanciers doivent prendre note pour assurer leur sécurité.