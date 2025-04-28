Prévisions Météo Maroc : journée radieuse attendue ce samedi 26 avril 2025

Préparez-vous à profiter d’une journée radieuse ce samedi 26 avril 2025 au Maroc ! Selon les dernières prévisions météorologiques, le ciel sera dégagé et le soleil brillera de mille feux. Que vous soyez résident ou touriste, cette journée promet d’être idéale pour découvrir les merveilles du pays ou simplement pour se détendre en terrasse.

Restez connectés pour en savoir plus sur les températures attendues dans les différentes régions du Maroc et comment profiter au mieux de cette belle journée.

Prévisions météo du samedi 26 avril 2025 : Nuages bas et formations brumeuses attendus

La Direction générale de la météorologie annonce un temps nuageux pour le samedi 26 avril 2025, avec des nuages bas denses prévus en matinée et en soirée sur les côtes Nord et Centre. Ces régions pourraient également être enveloppées par des formations brumeuses à certains endroits. Par ailleurs, des ondées éparses et des orages isolés sont attendus sur le Moyen Atlas et le Nord du Haut Atlas.

Le reste du pays bénéficiera d’un temps largement ensoleillé. Des rafales de vent assez fortes sont également prévues sur les côtes Centre et Sud. Les températures minimales varieront entre 4 et 21°C, tandis que les maximales seront en hausse.

Conditions météorologiques variées pour le 26 avril 2025

Le Moyen Atlas et le Nord du Haut Atlas devraient connaître des conditions météorologiques instables le samedi 26 avril 2025, avec des averses éparses et des orages isolés, selon la Direction générale de la météorologie. Par ailleurs, les côtes Centre et Sud seront balayées par des rafales de vent assez fortes.

En revanche, un ciel largement dégagé et ensoleillé est prévu sur le reste du territoire. Les températures minimales oscilleront entre 4°C sur l’Atlas et le Rif et 21°C ailleurs, tandis que les maximales seront en augmentation. La mer sera agitée à forte le long du littoral atlantique, mais plus calme en Méditerranée.

Augmentation des températures maximales et conditions maritimes pour le 26 avril 2025

La Direction générale de la météorologie prévoit une hausse générale des températures maximales pour le samedi 26 avril 2025. Les températures minimales devraient se situer entre 4°C sur l’Atlas et le Rif et 21°C dans les autres régions.

En ce qui concerne les conditions maritimes, la mer Méditerranée sera belle à peu agitée. Le Détroit connaîtra une mer peu agitée à agitée, tandis que le littoral atlantique sera confronté à une mer agitée à forte, qui deviendra peu agitée à agitée l’après-midi au nord d’Assilah.