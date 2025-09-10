Prévisions Météo Maroc : journée sereine attendue ce mercredi 10 septembre 2025

Le Maroc, pays aux mille et une facettes, est réputé pour son climat varié. Que vous soyez dans les montagnes de l’Atlas, sur les plages de la côte atlantique ou dans le désert du Sahara, la météo peut changer du tout au tout. Alors, que nous réserve la journée du mercredi 10 septembre 2025 ?

Selon les dernières prévisions météorologiques, une journée sereine se profile à l’horizon. Restez connectés pour découvrir en détail les conditions climatiques attendues dans les différentes régions du royaume chérifien.

Prévisions météo du mercredi 10 septembre 2025 : stabilité et clarté au rendez-vous

La Direction générale de la météorologie annonce pour ce mercredi 10 septembre 2025, un temps stable et un ciel majoritairement dégagé. Des formations brumeuses sont toutefois attendues sur les plateaux de phosphates et d’Oulmès. Les régions méditerranéennes, les côtes Centre et le Sud connaîtront des rafales de vent assez fortes.

Les températures minimales oscilleront entre 20/26°C dans le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes, 04/08°C sur le Rif et l’Atlas et 12/16°C ailleurs. Une légère baisse des températures est prévue sur le Sud-Est et le Sud, tandis qu’une hausse est attendue dans les autres régions.

Enfin, la mer sera peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et au nord de Larache, et agitée à forte ailleurs.

Conditions maritimes et rafales de vent : un mercredi agité en perspective

Les conditions météorologiques du mercredi 10 septembre 2025 s’annoncent mouvementées sur certaines zones. En effet, des rafales de vent d’une intensité notable sont prévues sur la Méditerranée, les côtes Centre et le Sud. Par ailleurs, l’état de la mer variera entre une agitation modérée à forte en Méditerranée, sur le Détroit et au nord de Larache.

Dans les autres régions, les vagues seront plus tumultueuses, avec une mer agitée à forte. Ces conditions pourraient affecter les activités maritimes et nécessitent donc une vigilance accrue de la part des usagers de la mer.