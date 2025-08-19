Prévisions Météo Maroc : Un mardi 19 août 2025 surprenant, découvrez pourquoi

Préparez-vous à être surpris par les prévisions météo du Maroc pour ce mardi 19 août 2025. Un événement climatique inhabituel est attendu, qui pourrait bien marquer cette journée d’une pierre blanche. Que vous soyez résident ou touriste, ces informations pourraient avoir un impact significatif sur vos plans. Restez donc à l’affût et découvrez pourquoi ce mardi ne sera pas comme les autres. Sans dévoiler trop de détails, nous pouvons vous assurer que la météo réserve des surprises.

Alors, curieux de savoir ce que le ciel marocain vous réserve ? Poursuivez votre lecture pour en savoir plus.

Prévisions météo : Chaleur et instabilité dans le Sud et l’extrême Sud-Est

La Direction générale de la météorologie annonce une journée encore chaude ce mardi 19 août 2025, particulièrement sur les provinces du Sud et l’extrême Sud-Est. Les plaines à l’Ouest de l’Atlas et l’Oriental connaîtront également des températures assez élevées. Des nuages cumuliformes légèrement instables sont attendus sur le Haut Atlas et l’extrême Sud.

Par ailleurs, des chasses-poussières locales pourraient affecter les régions Sud et Sud-Est ainsi que le Sud de l’Oriental. Enfin, des rafales de vent assez fortes sont prévues sur le Sud, les plaines atlantiques Centre, la rive méditerranéenne, l’Oriental et l’Atlas.

Brume matinale et rafraîchissement diurne au Nord et Centre

Les plaines à l’Ouest de l’Atlas et l’Oriental, ainsi que les plateaux des Phosphates et d’Oulmès, seront enveloppés d’une brume locale en début et fin de journée. Les vents souffleront en rafales sur ces mêmes régions, avec une intensité notable sur le Sud, les plaines atlantiques Centre, la rive méditerranéenne et l’Atlas.

Un changement de température est attendu dans les régions Nord et Centre, où un rafraîchissement sensible des températures diurnes est prévu. La mer sera calme en Méditerranée, légèrement agitée sur le Détroit et entre Cap Spartel et Mehdia, tandis qu’elle sera plus mouvementée au Sud.

État de la mer : Calme en Méditerranée, agitation au Sud

La Direction générale de la météorologie prévoit des conditions maritimes variées pour ce mardi 19 août 2025. En Méditerranée, les navigateurs peuvent s’attendre à une mer calme et propice à la navigation. Sur le Détroit, la mer sera légèrement agitée, nécessitant une certaine prudence. Entre Cap Spartel et Mehdia, l’état de la mer oscillera entre une légère et une forte agitation.

Les conditions seront plus difficiles au Sud, où la mer sera agitée. Ces prévisions sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques. Il est donc recommandé aux usagers de la mer de rester vigilants et de suivre les mises à jour régulières.