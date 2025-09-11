Prévisions Météo Maroc : une chaleur intense attendue ce jeudi 11 septembre 2025

Préparez-vous à affronter une vague de chaleur intense ce jeudi 11 septembre 2025 au Maroc. Selon les dernières prévisions météorologiques, le mercure devrait grimper de manière significative, rendant l’atmosphère particulièrement étouffante.

Cet article vous fournira des détails précis sur les températures attendues dans différentes régions du pays, ainsi que des conseils pour vous protéger de cette chaleur extrême.

Restez informés et prenez les mesures nécessaires pour passer cette journée caniculaire en toute sécurité.

Prévisions météo du 11 septembre 2025 : Chaleur au Sud-Est et extrême Sud

La Direction générale de la météorologie annonce des températures élevées pour le jeudi 11 septembre 2025, particulièrement dans les régions du Sud-Est et de l’extrême Sud du pays. Les côtes Atlantiques connaîtront quant à elles des nuages bas matinaux et nocturnes, accompagnés parfois de brume ou de bruine.

Des rafales de vent assez fortes sont attendues sur les côtes Centres et Sud. En général, une hausse des températures est prévue durant la journée. Concernant l’état de la mer, elle sera calme à légèrement agitée en Méditerranée et sur le détroit, tandis qu’elle sera agitée à forte entre Safi et Tarfaya et modérément agitée ailleurs.

Conditions atmosphériques spécifiques attendues

Les conditions météorologiques du 11 septembre 2025 prévoient des phénomènes particuliers. Les régions côtières Atlantiques seront marquées par la présence de nuages bas durant les heures matinales et nocturnes, avec des formations brumeuses ou de bruine à certains endroits.

Par ailleurs, des vents soutenus sont anticipés sur les côtes Centres et Sud. En termes de température, une augmentation générale est attendue au cours de la journée. Quant à l’état de la mer, elle sera relativement calme en Méditerranée et sur le détroit, mais agitée à forte entre Safi et Tarfaya, et légèrement agitée dans les autres zones.

Évolution des températures et état de la mer

La journée du 11 septembre 2025 sera marquée par une montée progressive des températures, particulièrement notable dans l’après-midi. En ce qui concerne les conditions maritimes, elles varieront en fonction des zones.