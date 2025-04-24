Prévisions Météo Maroc : une chaleur intense attendue ce mardi 22 avril 2025

Préparez-vous à affronter une vague de chaleur intense ce mardi 22 avril 2025 au Maroc. Selon les dernières prévisions météorologiques, le mercure devrait grimper de manière significative, faisant transpirer les habitants et les touristes du pays. Cet article vous donnera un aperçu détaillé des conditions météorologiques attendues, afin que vous puissiez planifier votre journée en conséquence.

Que vous soyez résident ou visiteur, restez informé et prenez les mesures nécessaires pour vous protéger de cette chaleur accablante. Restez connectés pour plus d’informations sur la météo au Maroc.

Prévisions météo du 22 avril 2025 : entre nuages bas et ciel clair

La Direction générale de la météorologie a dévoilé ses prévisions pour le mardi 22 avril 2025. Des formations brumeuses sont attendues durant la nuit et la matinée sur le Saïss, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, ainsi que les plaines Nord et Centre et le Nord des provinces Sud. Par ailleurs, un ciel peu nuageux à clair est prévu sur l’ensemble du territoire.

Le temps sera relativement chaud sur le Souss, les plaines de Tadla, Rhamna, le Sud-Est et le Sud. Des rafales de vent assez fortes sont également attendues près des côtes Centre et Sud et sur le Sud de l’Oriental.

Conditions météorologiques particulières dans différentes régions du Maroc

Le Maroc connaîtra une variété de conditions climatiques le 22 avril 2025. Le Souss, les plaines de Tadla, Rhamna, le Sud-Est et le Sud seront marqués par une chaleur relative. Des vents forts sont prévus près des côtes Centre et Sud ainsi que sur le Sud de l’Oriental. Par ailleurs, la façade Ouest des provinces Sahariennes et l’Oriental seront touchés par des chasses-poussières.

Les températures minimales varieront entre 00/03°C sur les Haut et Moyen Atlas et le Rif, 16/20°C à l’extrême Sud-Est, 11/16°C sur les provinces Sud et de 05/10°C ailleurs. Une hausse des températures maximales est également attendue.

Augmentation des températures maximales prévue au Maroc

Les températures minimales attendues pour le 22 avril 2025 varieront considérablement à travers le pays. Les régions du Haut et Moyen Atlas ainsi que le Rif connaîtront les températures les plus basses, oscillant entre 00/03°C. À l’opposé, l’extrême Sud-Est devrait enregistrer des températures minimales de 16/20°C.

Les provinces Sud et le reste du pays auront respectivement des températures minimales de 11/16°C et 05/10°C. Cependant, une augmentation significative des températures maximales est prévue sur l’ensemble du territoire marocain. Cette hausse pourrait avoir des conséquences sur la vie quotidienne des habitants et nécessite une attention particulière.