Prévisions Météo Maroc : une chaleur intense attendue ce mercredi 3 septembre 2025

Préparez-vous à affronter une vague de chaleur intense ce mercredi 3 septembre 2025 au Maroc. Selon les dernières prévisions météorologiques, le thermomètre pourrait atteindre des sommets inédits pour cette période de l’année. Un phénomène qui suscite déjà de nombreuses interrogations et qui pourrait avoir des conséquences sur la vie quotidienne des habitants.

Dans cet article, nous vous proposons d’en savoir plus sur ces prévisions météo exceptionnelles et de découvrir comment vous protéger efficacement de cette chaleur intense. Restez connectés pour ne rien manquer de cette actualité brûlante.

Prévisions météo du 3 septembre 2025 : chaleur et brume au programme

La Direction générale de la météorologie annonce un mercredi 3 septembre 2025 marqué par une chaleur notable sur les plaines occidentales de l’Atlas, le Sud-Est, le Sud de l’Oriental et l’extrême Sud du pays. Par ailleurs, des nuages bas assez denses accompagnés de brume ou brouillard sont attendus sur les côtes Centre et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

Le reste du territoire bénéficiera d’un temps stable avec un ciel clair à peu nuageux. Des rafales de vent assez fortes souffleront sur les côtes Centre, le Sud, le Sud-Est et le Sud de l’Oriental, provoquant des chasses-poussières par endroits.

Augmentation des températures et rafales de vent au programme

Une hausse des températures est prévue sur le Nord, l’Est et le Sud du pays, accentuant la sensation de chaleur. Les rafales de vent, particulièrement présentes sur les côtes Centre, le Sud, le Sud-Est et le Sud de l’Oriental, pourraient engendrer des chasses-poussières locales, impactant potentiellement la visibilité.

Les températures minimales attendues varieront entre 20 et 28°C dans le Sud-Est et l’extrême Sud, tandis qu’elles oscilleront entre 12 et 22°C ailleurs.

État de la mer : calme en Méditerranée, agitée ailleurs

La mer présentera des visages contrastés ce 3 septembre 2025. En Méditerranée, les conditions seront idéales avec une mer belle, signifiant qu’elle sera calme et sans vagues significatives. Sur le Détroit, elle sera belle à peu agitée, indiquant un léger mouvement de l’eau.

Entre Cap Spartel et Mehdia, attendez-vous à une mer peu agitée à agitée, soit une mer plus remuante avec des vagues plus importantes. La situation se corsera entre Mehdia et Tarfaya où la mer sera agitée à forte, traduisant la présence de vagues hautes et puissantes. Ailleurs, la mer sera généralement agitée. Ces prévisions sont sujettes à évolution, il est donc recommandé de consulter régulièrement les bulletins météorologiques.