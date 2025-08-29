Prévisions Météo Maroc : une chaleur intense attendue ce vendredi 29 août 2025

Préparez-vous à affronter une vague de chaleur intense ce vendredi 29 août 2025 au Maroc. Selon les dernières prévisions météorologiques, le mercure devrait grimper de manière significative, rendant l’atmosphère particulièrement étouffante. Que vous soyez résident ou touriste, il est essentiel de prendre des mesures pour se protéger de ces températures extrêmes. Dans cet article, nous vous fournirons des informations détaillées sur les conditions météorologiques attendues et des conseils pratiques pour faire face à cette canicule.

Restez connectés pour en savoir plus sur la situation météorologique au Maroc ce vendredi.

Prévisions météo du 29 août 2025 : Chaleur au Sud-Est et extrême Sud

La Direction générale de la météorologie a dévoilé ses prévisions pour le vendredi 29 août 2025. Une chaleur notable est attendue dans les régions du Sud-Est et de l’extrême Sud du pays. Par ailleurs, des nuages bas denses avec une possible bruine ou des formations brumeuses sont à prévoir près des côtes Atlantiques et sur le Nord-Ouest des provinces du Sud en matinée et en soirée.

Des rafales de vent assez fortes sont également annoncées sur les côtes Centre et le Sud. Enfin, une hausse des températures est prévue sur le Nord-Ouest du pays.

Conditions météorologiques sur les côtes et l’extrême Sud

Les prévisions de la Direction générale de la météorologie indiquent également un temps passagèrement nuageux sur l’extrême Sud du pays, avec des ondées éparses. Les côtes Atlantiques et le Nord-Ouest des provinces du Sud connaîtront une atmosphère brumeuse due à des nuages bas denses, accompagnés parfois de bruine, surtout en matinée et en soirée. Des rafales de vent assez fortes sont attendues sur les côtes Centre et le Sud.

Les températures minimales varieront entre 11/16°C sur l’Atlas, le Rif et les Haut plateaux Orientaux, et atteindront jusqu’à 27°C dans certaines régions. La mer sera peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, et agitée à forte entre Rabat et Tarfaya.

Températures minimales et état de la mer

Les températures minimales prévues pour le vendredi 29 août 2025 varieront entre 11/16°C sur l’Atlas, le Rif et les Haut plateaux Orientaux. Les plaines Atlantiques Nord et Centre, le Souss, la vallée de Moulouya, la méditerranée et le Nord des provinces sahariennes connaîtront des températures de 15/20°C.

Ailleurs, elles oscilleront entre 21/27°C. Une augmentation de la température est attendue sur le Nord-Ouest du pays. En ce qui concerne l’état de la mer, elle sera peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit. Entre Rabat et Tarfaya, la mer sera agitée à forte tandis que sur le reste du littoral, elle sera peu agitée à agitée.