Prévisions météo Maroc: une vague de chaleur intense attendue ce mardi, soyez prêts!

Préparez-vous, Maroc ! Une vague de chaleur intense est prévue pour ce mardi. Alors que le pays est déjà connu pour ses étés chauds et secs, cette semaine promet d’être exceptionnelle. Les températures devraient atteindre des sommets inédits, mettant à l’épreuve la résilience des habitants et des infrastructures.

Dans cet article, nous vous donnerons toutes les informations nécessaires pour vous aider à traverser cette période difficile. Restez informés, restez en sécurité et découvrez comment faire face à cette vague de chaleur sans précédent au Maroc.

Prévisions météo du 29 juillet 2025 : Chaleur intense au Sud-Est et dans les provinces sahariennes

La Direction générale de la météorologie annonce une vague de chaleur pour le mardi 29 juillet 2025, particulièrement sur le Sud-Est et à l’intérieur des provinces sahariennes. Les plaines à l’Ouest du Haut Atlas ne seront pas épargnées par cette hausse des températures. Des nuages bas et des formations brumeuses sont attendus près des côtes.

L’Oriental, l’Atlas et le Sud connaîtront des rafales de vent assez fortes, accompagnées localement de chasse-poussières. Les températures minimales oscilleront entre 25 et 31°C sur le Sud-Est et l’Est des provinces sahariennes, et entre 18 et 25°C ailleurs. Une légère baisse des températures est prévue sur l’ensemble du pays.

Conditions atmosphériques particulières attendues : nuages bas et vents forts

Les côtes seront enveloppées de nuages bas et de formations brumeuses, phénomènes typiques des zones côtières. Par ailleurs, l’Oriental, l’Atlas et le Sud seront balayés par des rafales de vent d’une intensité notable, provoquant localement des chasses-poussières. Ces conditions météorologiques pourraient affecter la visibilité et nécessitent donc une vigilance accrue.

En dépit de ces perturbations, une légère diminution des températures est anticipée sur l’ensemble du territoire. Les amateurs de navigation doivent également prendre note que la mer sera peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et le long du littoral atlantique.

Descente des températures et état de la mer : ce qu’il faut savoir

Les températures minimales prévues pour le mardi 29 juillet 2025 se situeront entre 25 et 31°C dans le Sud-Est et l’Est des provinces sahariennes, tandis que le reste du pays connaîtra des températures plus clémentes, oscillant entre 18 et 25°C. Une légère baisse des températures est attendue sur l’ensemble du territoire, apportant un peu de répit face à la chaleur intense.

En ce qui concerne les conditions maritimes, les navigateurs doivent s’attendre à une mer allant de peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et le long du littoral atlantique. Il est donc recommandé d’être vigilant lors des sorties en mer.