Prévisions Météo Maroc: une vague de chaleur intense attendue ce vendredi

Préparez-vous, une vague de chaleur intense s’apprête à balayer le Maroc ce vendredi. Les températures vont grimper en flèche, atteignant des niveaux records pour la saison. Cet article vous fournira les prévisions météo détaillées pour vous aider à planifier votre journée et à prendre les mesures nécessaires pour vous protéger de cette canicule exceptionnelle.

Restez informés et adaptez vos activités en conséquence pour éviter tout risque lié à cette hausse de température. Suivez-nous pour obtenir les dernières mises à jour sur la situation météorologique au Maroc.

Prévisions météo du vendredi 1er août 2025 : chaleur, orages et rafales de vent au programme

Selon les prévisions de la Direction générale de la météorologie, le vendredi 1er août 2025 sera marqué par une chaleur assez intense, notamment sur les plaines intérieures, le Sud-Est et l’Est des provinces sahariennes. Des ondées orageuses sont attendues sur le Moyen Atlas et les Hauts plateaux orientaux. Le ciel sera partiellement nuageux sur le Haut Atlas et le Sud-Est. Des formations brumeuses ou de bruine locales sont prévues sur les plaines atlantiques et l’Ouest du littoral méditerranéen.

Des rafales de vent assez fortes souffleront sur le Sud de l’Oriental, le Sud-Est et la région de Tanger. Les températures minimales varieront entre 15°C et 29°C tandis que les maximales seront en légère hausse sur les plaines intérieures et les régions du Rif.

Conditions météorologiques spécifiques par région au Maroc

Les régions du Sud de l’Oriental et du Rif occidental, ainsi que le Sud-Est et l’Est des provinces sahariennes connaîtront une chaleur assez à localement intense, avec un vent de chergui local. Le Moyen Atlas et les Hauts plateaux orientaux seront marqués par des ondées orageuses locales. Sur le Haut Atlas et le Sud-Est, le ciel sera partiellement nuageux.

Les plaines atlantiques et l’Ouest du littoral méditerranéen verront des formations brumeuses ou de bruine locales. Des phénomènes de chasse-poussières ou chasse-sables sont attendus sur le Sud de l’Oriental et le Sud-Est. Enfin, des rafales de vent assez fortes toucheront le Sud de l’Oriental, le Sud-Est et la région de Tanger.

État de la mer sur les côtes marocaines

Concernant l’état de la mer, la Direction générale de la météorologie prévoit une mer allant de peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit. Entre Assilah et Kénitra, la mer sera belle à peu agitée, offrant des conditions idéales pour les activités nautiques.

Cependant, dans les autres régions côtières du Maroc, la mer pourrait être peu agitée à agitée, nécessitant une certaine prudence pour les navigateurs et les baigneurs. Ces prévisions sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques.