Prévisions Météo Maroc : vague de chaleur attendue ce dimanche 22 juin 2025

Préparez-vous, le Maroc s’apprête à vivre une vague de chaleur intense ce dimanche 22 juin 2025. Un événement météorologique qui pourrait bien marquer les esprits et qui mérite d’être anticipé. Dans cet article, nous vous proposons un point complet sur les prévisions météo pour cette journée particulière. Quelles régions seront les plus touchées ? Comment se protéger efficacement de la chaleur ? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre pour vous aider à mieux appréhender cette situation exceptionnelle.

Restez connectés pour découvrir toutes les informations nécessaires pour affronter au mieux cette vague de chaleur.

Prévisions météo du 22 juin 2025 : Chaleur et instabilité au programme

Selon les prévisions de la Direction générale de la météorologie, le dimanche 22 juin 2025 sera marqué par une chaleur intense sur le Saïss, la vallée de Moulouya, les plaines de Tadla, Rehamna, le sud-est et l’intérieur des provinces sahariennes. Par ailleurs, des formations brumeuses et des nuages bas sont attendus sur les plaines et les côtes nord et centre, ainsi que sur l’ouest des provinces du Sud.

L’Atlas, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, le Rif et le Saïss seront sous l’emprise de nuages instables, avec des ondées ou averses orageuses. Des rafales de vent localement assez fortes sont également prévues sur les plaines centre, l’Atlas et les provinces du Sud.

Des rafales de vent et une hausse des températures attendues

Le dimanche 22 juin 2025, des rafales de vent d’une intensité notable sont prévues sur les plaines centrales, l’Atlas et les provinces du Sud. En ce qui concerne les températures, elles seront relativement élevées avec des minimales oscillant entre 21 et 27°C dans la vallée de Moulouya, l’Oriental, l’intérieur du Souss, le sud-est et l’est des provinces sahariennes.

Pour le reste du Royaume, les températures minimales devraient se situer entre 16 et 22°C. Une augmentation des températures est également à prévoir. Quant à la mer, elle sera peu agitée sur le Détroit, entre Tanger et Mehdia, mais plus agitée au sud de Boujdour.

État de la mer : calme sur le Détroit, agitée au sud de Boujdour

En ce qui concerne l’état de la mer pour ce dimanche 22 juin 2025, les prévisions de la Direction générale de la météorologie indiquent une mer belle à peu agitée sur le Détroit. Entre Tanger et Mehdia, les vagues seront légèrement plus fortes, passant de peu agitées à agitées. La situation se complique entre Mehdia et Boujdour où la mer sera agitée.

Enfin, au sud de Boujdour, les navigateurs devront faire preuve de prudence car la mer sera agitée à forte. Ces informations sont essentielles pour tous ceux qui envisagent des activités maritimes ou côtières.