Prévisions Météo Maroc : Vague de chaleur attendue ce vendredi 6 juin 2025

Préparez-vous, une vague de chaleur exceptionnelle est attendue au Maroc ce vendredi 6 juin 2025. Un événement météorologique qui pourrait bien marquer les esprits et qui nécessite une préparation adéquate. Dans cet article, nous vous donnerons toutes les informations nécessaires pour affronter cette canicule en toute sérénité. Restez informés des dernières prévisions météo et découvrez nos conseils pour faire face à ces températures extrêmes. Alors, comment se préparer à cette vague de chaleur ?

Quels sont les gestes à adopter pour se protéger ? Suivez-nous pour tout savoir sur cette situation climatique exceptionnelle.

Prévisions météo du vendredi 6 juin 2025 : chaleur, ondées et orages au programme

La Direction générale de la météorologie annonce un temps plutôt chaud pour ce vendredi 6 juin 2025, notamment sur les plaines occidentales de l’Atlas, le sud du Rif, l’Oriental, le Sud-Est ainsi que le Nord-Est des provinces sahariennes. Par ailleurs, des ondées et des orages sont attendus sur le Moyen Atlas, le nord du Haut Atlas et les hauts plateaux orientaux, avec une possibilité d’extension vers le Saïss et l’est du Rif.

Des nuages cumuliformes se formeront sur les plateaux des Phosphates et d’Oulmès, ainsi qu’à l’intérieur de la Chaouia. Enfin, des formations brumeuses et des chasses-poussières locales sont prévues respectivement sur les plaines atlantiques, la rive méditerranéenne et le sud du pays.

Augmentation significative des températures dans la vallée de Moulouya et les plaines occidentales de l’Atlas

Une élévation notable des températures est prévue ce vendredi 6 juin 2025, particulièrement dans la vallée de Moulouya et les plaines à l’Ouest de l’Atlas. Les températures minimales oscilleront entre 11/16°C sur les Haut et Moyen Atlas, 20/26°C sur le Sud-Est et le Sud de l’Oriental, et 14/21°C sur le reste du Royaume.

Par ailleurs, des chasses-poussières locales sont attendues sur le Sud, le Sud-Est et le Sud de l’Oriental. Enfin, en ce qui concerne l’état de la mer, elle sera calme en Méditerranée, légèrement agitée sur le Détroit, avec une agitation croissante l’après-midi entre Cap Sim et Agadir, et modérément agitée ailleurs.

Conditions maritimes pour le vendredi 6 juin 2025 : calme en Méditerranée, agitation sur le Détroit et entre Cap Sim et Agadir

La Direction générale de la météorologie prévoit des conditions maritimes variables pour ce vendredi 6 juin 2025. En Méditerranée, la mer sera clémente et propice à la navigation. Sur le Détroit, les navigateurs devront faire preuve d’une légère vigilance avec une mer qui se montrera un peu plus agitée.

Entre Cap Sim et Agadir, l’après-midi sera marqué par une agitation croissante, nécessitant une attention accrue. Ailleurs, les conditions seront modérément agitées. Ces prévisions sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques du jour.