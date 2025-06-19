Prévisions Météo Maroc : vague de chaleur intense ce jeudi 19 juin 2025, soyez prêts!

Préparez-vous à affronter une vague de chaleur intense ce jeudi 19 juin 2025 au Maroc. Selon les dernières prévisions météorologiques, le mercure va grimper de manière significative, rendant l’atmosphère particulièrement étouffante. Cet article vous fournira des informations détaillées sur cette canicule exceptionnelle et vous donnera des conseils pour mieux la supporter.

Restez informés et prenez les mesures nécessaires pour protéger votre santé et celle de vos proches face à ces températures extrêmes.

Prévisions météo du 19 juin 2025 : Chaleur et orages au programme

La Direction générale de la météorologie annonce une journée chaude pour ce jeudi 19 juin 2025, particulièrement dans les plaines Nord et Centre, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes. Les résidents et visiteurs de ces régions devront se préparer à affronter des températures élevées.

Par ailleurs, des averses orageuses avec grêle et rafales sont attendues sur l’Atlas, les plaines de Tadla, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès ainsi que sur les versants Est des Haut et Moyen Atlas. Des ondées et orages isolés sont également prévus sur le reste du Sud-Est et l’est des provinces sahariennes.

Conseils de sécurité face aux conditions météorologiques exceptionnelles

Face à ces prévisions, il est recommandé d’adopter des mesures de prudence. Les averses orageuses accompagnées de grêle et de rafales peuvent provoquer des dégâts matériels et perturber la circulation. Il est donc conseillé d’éviter les déplacements non essentiels dans les zones concernées. Quant aux ondées et orages isolés attendus sur le reste du Sud-Est et l’est des provinces sahariennes, ils pourraient surprendre par leur soudaineté.

Il est donc préférable de rester vigilant et de se tenir informé des dernières mises à jour météorologiques. Enfin, n’oubliez pas que votre sécurité passe avant tout, alors prenez les précautions nécessaires.

Augmentation des températures et conditions maritimes prévues

Une hausse de la température maximale est attendue sur les plaines Atlantiques Nord et l’intérieur de Souss, selon les prévisions de la Direction générale de la météorologie. En ce qui concerne les conditions maritimes, elles seront relativement calmes en Méditerranée et sur le Détroit.

Cependant, au nord de Tan Tan, la mer sera légèrement agitée, voire parfois plus mouvementée. Au sud de Tan Tan, les conditions maritimes varieront entre calme et agitation. Il est donc recommandé aux navigateurs de rester vigilants et de suivre les mises à jour météorologiques.