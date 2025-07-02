Prévisions Météo Maroc: vague de chaleur persistante ce mercredi, restez hydratés!

Le Maroc, pays aux mille et une facettes, est connu pour son climat varié. Cependant, ce mercredi, le royaume chérifien s’apprête à vivre une vague de chaleur persistante qui pourrait bien marquer les esprits. Alors que les températures grimpent en flèche, il est essentiel de rester hydraté pour éviter tout risque de déshydratation. Dans cet article, nous vous donnerons toutes les informations nécessaires sur cette canicule exceptionnelle et vous proposerons des conseils pratiques pour y faire face.

Préparez-vous à affronter la chaleur avec sérénité grâce à nos prévisions météo détaillées pour le Maroc.

Prévisions météo du 2 juillet 2025 : Chaleur persistante et formations brumeuses au Maroc

Le mercredi 2 juillet 2025, le Maroc connaîtra des conditions météorologiques variées. Une chaleur intense est attendue dans les régions intérieures à l’ouest de l’Atlas, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes. Parallèlement, des formations brumeuses sont prévues sur la Méditerranée, les côtes Nord et Centre ainsi que le nord-ouest des provinces du Sud.

Les températures minimales oscilleront entre 24 et 31°C dans le Sud-Est, les plaines à l’ouest de l’Atlas, le Saiss et l’est des provinces sahariennes, tandis qu’elles seront de 18 à 24°C ailleurs. La journée sera marquée par une baisse des températures sur les plaines Atlantiques Nord et Centre et une hausse dans les autres régions.

Prévisions de précipitations et de vent : Averses orageuses et rafales de vent attendues

En plus des variations de température, le pays s’attend à des conditions météorologiques plus turbulentes. Des averses orageuses sont prévues sur l’Atlas, les versants Sud-Est et l’extrême Sud du pays. Par ailleurs, la région de Tanger, le Sud-Est, le Sud et l’Atlas seront balayés par des rafales de vent assez fortes, provoquant des chasse-poussières par endroits.

En ce qui concerne la mer, elle sera belle à localement peu agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Cap Spartel et Laâyoune, et agitée ailleurs sur le littoral atlantique. Ces conditions météorologiques pourraient affecter les activités extérieures et nécessitent une vigilance accrue.

Conditions maritimes : Calme en Méditerranée, agitation sur l’Atlantique

Concernant les conditions maritimes, la Méditerranée présentera une mer belle à localement peu agitée, tandis que le Détroit affichera des conditions similaires. Entre Cap Spartel et Laâyoune, les navigateurs devront faire preuve de prudence avec une mer oscillant entre peu agitée et agitée.

Sur le reste du littoral atlantique, la mer sera agitée, nécessitant une vigilance accrue pour les activités nautiques. Ces prévisions météorologiques soulignent l’importance d’une planification minutieuse et d’une préparation adéquate pour ceux qui envisagent des sorties en mer ou des activités côtières.