Prévisions Météo Maroc: Vendredi sous le signe de la chaleur et des averses inattendues

Préparez-vous à vivre une journée contrastée ce vendredi au Maroc. Alors que le thermomètre continuera de grimper, des averses inattendues viendront rafraîchir l’atmosphère. Un mélange surprenant qui promet de rendre cette journée particulièrement intéressante. Que vous soyez en ville ou à la campagne, en montagne ou au bord de la mer, découvrez dans cet article les prévisions météo détaillées pour ne pas être pris au dépourvu.

Restez connectés pour connaître l’évolution de la situation et adapter vos activités en conséquence. La météo marocaine n’aura plus aucun secret pour vous !

Prévisions météo pour le Maroc, vendredi 15 août 2025

Le vendredi 15 août 2025 s’annonce chaud sur les plaines intérieures du Maroc, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes, selon la Direction générale de la météorologie. Les côtes Atlantiques et la Méditerranée connaîtront quant à elles des nuages bas matinaux et nocturnes, accompagnés de formations brumeuses ou de bruines.

Des averses orageuses locales sont également attendues sur l’Atlas et ses régions voisines, avec des rafales de vent assez fortes. En fin d’après-midi et en début de soirée, des rafales de vent localement assez fortes toucheront El Gharb, le Saiss et l’intérieur du Chaouia.

Intensité des averses orageuses et rafales de vent au Maroc

Les régions de l’Atlas, les plaines de Tensift, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, Rhamna, Tadla et les provinces sahariennes seront particulièrement touchées par ces averses orageuses. Les vents forts associés à ces orages pourraient également affecter El Gharb, le Saiss et l’intérieur du Chaouia en fin d’après-midi et début de soirée.

Par ailleurs, la région de Tanger, les Haut et Moyen Atlas et leurs régions voisines, ainsi que les provinces sahariennes connaîtront des rafales de vent assez fortes. En ce qui concerne les températures, elles seront en hausse sur les côtes atlantiques centre et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

Augmentation des températures et état de la mer

Les températures minimales varieront entre 14/18°C sur les Haut et Moyen Atlas, 23/30°C sur le Sud-Est, l’Est des provinces sahariennes, le Saiss, les plaines intérieures, le Tangérois, et l’intérieur du Souss. Le reste du pays connaîtra des températures minimales de 18/24°C.

Une hausse de la température maximale est attendue sur les côtes atlantiques centre et le Nord-Ouest des provinces sahariennes. En ce qui concerne l’état de la mer, elle sera belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique.