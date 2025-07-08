Prévisions Météo Maroc : Vent puissant et chaleur intense attendus ce mardi

Préparez-vous à affronter une journée intense sur le plan météorologique au Maroc ce mardi. Des vents puissants et une chaleur accablante sont attendus, selon les dernières prévisions météorologiques. Ces conditions climatiques extrêmes pourraient avoir un impact significatif sur votre quotidien, qu’il s’agisse de vos déplacements, de votre travail ou de vos activités de loisirs. Restez informés et adaptez vos plans en conséquence pour faire face à ces défis météorologiques.

Dans cet article, nous vous fournirons des informations détaillées sur les prévisions météo pour ce mardi au Maroc.

Prévisions météo du 8 juillet 2025 : un mardi chaud avec quelques perturbations

La Direction générale de la météorologie annonce une journée assez chaude à chaude pour ce mardi 8 juillet 2025, notamment sur les plaines de Tadla, Rhamna, l’Oriental, le Sud-Est et l’Est des Provinces Sahariennes. Des nuages bas pourraient apporter des bruines sur le Nord-Ouest des provinces du Sud. Les côtes pourraient connaître des formations brumeuses matinales et nocturnes.

Des orages accompagnés d’ondées ou averses éparses et de rafales de vent sont attendus sur les Haut et Moyen Atlas, le Sud-Est et le Sud de l’Oriental. Les températures minimales varieront entre 17 et 29°C selon les régions. En Méditerranée, la mer sera belle tandis que le littoral atlantique pourrait être agité.

Des conditions météorologiques variées à travers le pays

Augmentation des températures et rafales de vent : le point sur la météo

Les provinces sahariennes connaîtront une hausse des températures ce mardi 8 juillet 2025, tandis que le sud de l’Oriental et les plaines intérieures enregistreront une légère augmentation. Par ailleurs, des rafales de vent assez fortes sont attendues sur les côtes Sud et sous les orages dans certaines régions, notamment les Haut et Moyen Atlas, le Sud-Est et le Sud de l’Oriental.

Ces conditions météorologiques pourraient entraîner des perturbations locales. En mer, les conditions restent relativement calmes avec une mer belle en Méditerranée et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.