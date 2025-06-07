Prévisions météo : Samedi 7 juin 2025, une journée surprenante vous attend !

Préparez-vous à vivre une journée hors du commun ce samedi 7 juin 2025 ! Les prévisions météo annoncent des conditions surprenantes qui pourraient bien bouleverser votre quotidien. Que vous soyez un passionné de météorologie ou simplement curieux de savoir comment habiller vos enfants, cet article est fait pour vous. Restez connectés pour découvrir les détails de ces prévisions inattendues et comprendre comment elles pourraient influencer votre journée.

Alors, prêts à affronter cette journée pas comme les autres ?

Prévisions météo du 7 juin 2025 : hausse des températures attendue

La Direction générale de la météorologie annonce une augmentation progressive des températures pour le samedi 7 juin 2025. Les régions intérieures nord et centre, le sud du Rif, l’Oriental, le sud-est et l’intérieur des provinces du Sud connaîtront un temps assez à localement chaud. Des ondées orageuses locales sont prévues sur le Moyen Atlas, le nord du Haut Atlas et leurs régions avoisinantes à l’ouest.

Les températures minimales varieront entre 10/15°C sur les Haut et Moyen Atlas, 20/25°C sur le sud-est et le Sud de l’Oriental ainsi que les plaines à l’ouest du Haut et Moyen Atlas, et 16/20°C sur le reste du Royaume.

Conditions météorologiques du 7 juin 2025 : risque d’averses orageuses et de grêle

Le samedi 7 juin 2025, des averses orageuses locales pourraient éclater avec un risque de grêle dans certaines régions comme le Saiss, le Rif, les plateaux de phosphates et d’Oulmès ainsi que les Hauts plateaux Orientaux. Les plaines nord connaîtront un temps clair à partiellement nuageux. Par ailleurs, une brume matinale et nocturne est attendue sur les côtes nord et centre.

Le nord des provinces du Sud pourrait être enveloppé par des nuages bas denses, avec une possibilité de bruine. Des rafales de vent assez fortes sont également prévues sur l’Atlas, le sud-est et l’Ouest des provinces du Sud.

Prévisions du 7 juin 2025 : Rafales de vent et conditions maritimes

Le samedi 7 juin 2025, des rafales de vent assez fortes sont attendues sur l’Atlas, le sud-est et l’Ouest des provinces du Sud, selon la Direction générale de la météorologie. En ce qui concerne les conditions maritimes, la mer sera calme en Méditerranée et légèrement agitée sur le Détroit.

Au sud de Mehdia, les eaux seront de peu à moyennement agitées, tandis qu’au nord de cette région, elles seront plutôt tranquilles. Ces prévisions sont susceptibles d’évoluer et il est recommandé aux navigateurs de rester vigilants.