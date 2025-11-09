Prise sur le fait, une voiture cache près d’un million d’euros à la frontière entre la Tunisie et la Libye

Prise sur le fait, une voiture cache près d'un million d'euros à la frontière entre la Tunisie et la Libye

Une tentative de contrebande d’une somme colossale estimée à 984 000 euros a été déjouée par les douaniers du poste frontalier de Dhehiba, le 8 novembre 2025.

L’argent, soigneusement dissimulé dans un véhicule immatriculé à l’étranger, a été découvert suite à une fouille minutieuse. Le dossier est désormais entre les mains des services de sécurité compétents pour poursuivre l’enquête.

Opération douanière réussie à Dhehiba : une tentative de contrebande déjouée

Le 8 novembre 2025, les douaniers du poste frontalier de Dhehiba ont brillamment contrecarré une opération de contrebande.


Une somme conséquente en devises étrangères, estimée à près d’un million d’euros, a été interceptée alors qu’elle tentait de franchir la frontière tuniso-libyenne.

Cette somme, soigneusement dissimulée dans un véhicule immatriculé à l’étranger, a été découverte suite à une fouille minutieuse. Cette réussite s’inscrit dans le contexte plus large de la lutte incessante contre la contrebande à cette frontière.

Qu’était-il dissimulé dans cette voiture étrangère ?

La Direction générale des douanes a révélé que l’argent, estimé à 984 000 euros (plus de 3 millions de dinars), était soigneusement caché dans un véhicule immatriculé à l’étranger.

Ce dernier tentait de quitter le territoire tunisien, ajoutant une dimension internationale à cette affaire de contrebande.

Les trafiquants cherchent toujours à dissimuler, mais les douaniers connaissent leurs techniques. Cette affaire le confirme une nouvelle fois.
Louiza, 42 ans, analyste en sécurité

Une fouille approfondie du véhicule a permis de découvrir l’argent dissimulé. Cette opération démontre l’efficacité des contrôles douaniers et souligne l’importance de la vigilance constante dans la lutte contre la contrebande.

Et maintenant, que va-t-il se passer pour cette affaire de contrebande ?

Suite à la découverte de l’argent, un procès-verbal de saisie a été établi. Le ministère public, après consultation, a décidé de transmettre le dossier aux services de sécurité compétents pour approfondir l’enquête.

La procédure suivra son cours, mais il faudra du temps pour clarifier les responsabilités. Ce type de dossier est toujours complexe.
Salah, 50 ans, avocat

Les personnes impliquées dans cette affaire de contrebande pourraient faire face à des conséquences juridiques sévères. Cependant, les détails restent incertains jusqu’à ce que l’enquête soit terminée et que toutes les preuves soient examinées.

