Prise sur le fait, une voiture cache près d’un million d’euros à la frontière entre la Tunisie et la Libye

Une tentative de contrebande d’une somme colossale estimée à 984 000 euros a été déjouée par les douaniers du poste frontalier de Dhehiba, le 8 novembre 2025.
L’argent, soigneusement dissimulé dans un véhicule immatriculé à l’étranger, a été découvert suite à une fouille minutieuse. Le dossier est désormais entre les mains des services de sécurité compétents pour poursuivre l’enquête.
Le 8 novembre 2025, les douaniers du poste frontalier de Dhehiba ont brillamment contrecarré une opération de contrebande.
Une somme conséquente en devises étrangères, estimée à près d’un million d’euros, a été interceptée alors qu’elle tentait de franchir la frontière tuniso-libyenne.
Cette somme, soigneusement dissimulée dans un véhicule immatriculé à l’étranger, a été découverte suite à une fouille minutieuse. Cette réussite s’inscrit dans le contexte plus large de la lutte incessante contre la contrebande à cette frontière.
Qu’était-il dissimulé dans cette voiture étrangère ?
La Direction générale des douanes a révélé que l’argent, estimé à 984 000 euros (plus de 3 millions de dinars), était soigneusement caché dans un véhicule immatriculé à l’étranger.
Ce dernier tentait de quitter le territoire tunisien, ajoutant une dimension internationale à cette affaire de contrebande.
Une fouille approfondie du véhicule a permis de découvrir l’argent dissimulé. Cette opération démontre l’efficacité des contrôles douaniers et souligne l’importance de la vigilance constante dans la lutte contre la contrebande.
Et maintenant, que va-t-il se passer pour cette affaire de contrebande ?
Suite à la découverte de l’argent, un procès-verbal de saisie a été établi. Le ministère public, après consultation, a décidé de transmettre le dossier aux services de sécurité compétents pour approfondir l’enquête.
Les personnes impliquées dans cette affaire de contrebande pourraient faire face à des conséquences juridiques sévères. Cependant, les détails restent incertains jusqu’à ce que l’enquête soit terminée et que toutes les preuves soient examinées.