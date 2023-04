Privatisation des banques publiques en Algérie : un pas vers la modernisation du secteur financier

Le contexte de la privatisation des banques publiques algériennes

L’Algérie s’est engagée dans des réformes économiques depuis la fin des années 1980, avec pour objectif de libéraliser son économie nationale et de s’adapter à la mondialisation. Toutefois, le secteur bancaire est resté en marge de cette évolution, demeurant centralisé et obsolète selon de nombreux experts. Face à ce constat, les pouvoirs publics ont décidé d’accélérer le processus de privatisation des banques publiques, afin de moderniser le secteur financier et contribuer davantage à la croissance du pays.

Les enjeux de la privatisation

L’ouverture du capital des banques publiques en Algérie est une étape importante qui devrait :

Améliorer la qualité de service.

Améliorer la qualité de service. Renforcer les performances du système bancaire.

Renforcer les performances du système bancaire. Soutenir les objectifs de croissance du pays.

Soutenir les objectifs de croissance du pays. Favoriser l’émergence d’une économie plus diversifiée et compétitive.

Une réforme attendue depuis longtemps

Même si les annonces de réformes du secteur bancaire et financier algérien se succèdent depuis deux décennies, la transformation tarde à prendre forme. En 2020 déjà, le gouvernement avait lancé le pari d’une privatisation de deux banques publiques, sans pour autant aboutir à des résultats concrets.

La pression du président Abdelmadjid Tebboune

Afin de rompre avec l’ancien mode de gouvernance et d’insister sur le principe de transparence, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a récemment mis la pression sur son gouvernement lors du dernier Conseil des ministres. Il a demandé « d’accélérer l’ouverture du capital des banques publiques d’une manière scientifique et soigneusement étudiée », selon une communication de la présidence.

Les défis de la privatisation des banques publiques

L’ouverture du capital des banques publiques aux investisseurs privés locaux et étrangers doit être inscrite dans le contexte d’une vaste réforme financière et bancaire cohérente. Cette stratégie globale de refondation de l’économie devra s’appuyer sur plusieurs axes :

Assurer la transparence du processus

Le respect du principe de la transparence est primordial pour garantir la réussite de cette réforme. Le gouvernement devra s’assurer que les modalités de privatisation sont claires, équitables et transparentes pour l’ensemble des acteurs concernés.

Adapter le secteur financier aux mutations internationales

Pour être compétitif sur la scène internationale, le secteur financier algérien doit impérativement s’adapter aux évolutions et aux normes en vigueur. Cela passe notamment par la mise en place de régulations adaptées et la modernisation des infrastructures bancaires.

Renforcer les capacités des acteurs locaux

L’arrivée d’investisseurs privés, qu’ils soient locaux ou étrangers, doit permettre aux acteurs du secteur financier algérien de renforcer leurs capacités et de gagner en compétences. Il est essentiel de mettre en place des dispositifs de formation et d’accompagnement pour faciliter cette transition.

En somme, la privatisation des banques publiques en Algérie représente une opportunité majeure pour le pays d’améliorer son système bancaire et financier. Si les défis à relever sont nombreux, cette réforme pourrait contribuer à dynamiser l’économie nationale et à renforcer l’attractivité du pays auprès des investisseurs internationaux. Reste désormais à voir si le gouvernement sera en mesure de mener à bien cette transformation dans les meilleurs délais et conditions possibles.

Sources