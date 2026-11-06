Prix de la pomme de terre : une opération de déstockage lancée dans quatre wilayas

La direction du commerce d’Ouled Djellal a annoncé mercredi 4 novembre le lancement d’une opération de déstockage de pomme de terre à Aïn Defla, Médéa, Boumerdès et Bouira.

Les quantités sortent de chambres froides pour renforcer l’offre des marchés. Les opérateurs en fruits et légumes sont invités à se rapprocher des services du commerce pour connaître les entrepôts concernés.

Un communiqué qui renvoie les opérateurs aux chambres froides

Le texte diffusé mercredi par la direction du commerce d’Ouled Djellal précise que les stocks mobilisés avaient été constitués pour réguler le marché. Les quatre wilayas citées comptent parmi les bassins de production du Centre.

Cette sortie de stocks s’inscrit dans le dispositif arrêté le 1er octobre par un conseil interministériel. Un accord a été conclu avec les représentants des filières agricoles, des exploitations et des exploitants de chambres froides : le prix de vente du producteur est fixé entre 60 et 70 dinars le kilo, celui au détail entre 80 et 90 dinars.

Les directions de wilaya du commerce ont reçu instruction de veiller au respect de ces niveaux à chaque étape de la commercialisation et d’adresser des rapports quotidiens à l’administration centrale. Les contrôles accompagnent la mesure : 3 510 kilos ont été retirés de la vente le 3 novembre au marché de gros de Boumerdès, selon la direction du commerce de la wilaya.

Médéa, Boumerdès, Bouira : les volumes déjà sortis

Les premières quantités sont connues wilaya par wilaya. À Médéa, 1 200 quintaux, soit 120 tonnes, ont quitté les chambres froides de la commune de Sedraya, selon un communiqué de la direction locale du commerce daté du 20 octobre ; d’autres sorties sont annoncées depuis les entrepôts de Guelb El Kebir. Deux points de vente de la wilaya ont cédé le tubercule à 50 dinars le kilo, rapporte le quotidien Horizons.

À Boumerdès, la direction des services agricoles a chiffré à environ 6 700 tonnes la pomme de terre d’arrière-saison stockée à mettre sur le marché, de façon progressive et par quantités quotidiennes, dans la wilaya et chez ses voisines.

La même direction avait écoulé 316 tonnes en septembre. Deux autres programmes suivront, portant sur 2 400 tonnes d’ail sec et 7 500 tonnes d’oignon. À Bouira, des points de vente ont été ouverts depuis le 14 octobre par la direction des services agricoles, en coordination avec l’ONILEV.

Un mécanisme de stockage né en 2008

Le principe est ancien acheter la production de saison, la conserver en chambre froide, la remettre sur le marché en période creuse. Le dispositif Syrpalac a été créé en août 2008 pour amortir les variations de prix.

Deux opérateurs publics l’appliquent aujourd’hui : l’ONILEV et la SARPA, créée en août 2023 sous la tutelle du groupe Agrolog. Le stockage repose sur des chambres froides conventionnées et une prime versée aux opérateurs.

Le calendrier agricole pèse autant que les stocks. À Aflou, dans les hauts plateaux de Laghouat, les services agricoles attendaient 877 100 quintaux sur 3 032 hectares, avec une récolte étalée jusqu’en novembre, contre 1,4 million de quintaux sur 4 800 hectares un an plus tôt.

Vient ensuite la pomme de terre d’arrière-saison d’El Oued, première wilaya productrice avec 45 % du total national selon sa chambre d’agriculture. La saison précédente, l’abondance avait conduit la SARPA à porter ses achats de 40 000 à 200 000 quintaux.