Prix du mouton pour l’Aïd 2022 – Vous serez choqué du prix !

L’Aïd El Adha 2022 débutera d’ici quelques jours. Les citoyens Musulmans s’évertuent sur les marchés avec une unique préoccupation en tête : obtenir un bon mouton pas cher ! L’offre est de meilleure forme, loin de là l’idée d’un prix pas cher ! Une flambée sans précédent du prix des moutons se lève à l’horizon chez les marchés à bestiaux. Et cette cherté suscite l’interrogation.

Prix du mouton pour l’Aïd 2022 – une situation alarmante ?

En effet, plus que quelques jours avant l’Aïd El Adha. Les musulmans, en respect aux bienfaits d’Allah et en commémoration au sacrifice d’Ibrahim, se ruent corps et âme sur le marché de bétail pour trouver le meilleur mouton à bon prix. Alors que le temps court à grande vitesse, le prix du mouton rencontre une remontée flambante ! Cette envolée vertigineuse des prix du mouton se justifie ! Plus particulièrement, en raison de la condition climatique et en raison de la cherté de l’alimentation.

Aïd El Adha 2022 – l’offre en bonne et due forme, le prix à la hausse !

Alors que l’enregistrement effectué au niveau des services vétérinaires de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires n’a pas changé, ce n’est pas le cas pour la taille des troupeaux. Les engraisseurs, envieux de satisfaire les besoins des pieux, n’ont aucun choix que d’augmenter le prix. En effet, l’élevage leur a coûté cher : se rouler avec une vente à perte leur est impossible ! A cause de la sécheresse et du manque considérable de pluviométrie, l’alimentation se voit réduite presque de moitié. C’est assez évident si le prix de l’alimentation pour bétail flambe en conséquence. Pour des aliments pour bétail qui coûtent 3 000 dinars, ils sont actuellement vendus au prix de 5 800 dinars. Une mauvaise anticipation qui se répercute très fort sur la taille des troupeaux approvisionnée.

Toutefois, les engraisseurs sont optimistes à l’idée de satisfaire leur offre au cours justifié. Selon ces éleveurs, ils n’ont rien vu de pire que pendant la crise sanitaire de la Covid-19. Ils espèrent donc une hausse croissante de la demande en retour.

A ces quelques jours de l’avènement de L’Aïd El Adha 2022, le prix du mouton connaît une croissance exponentielle. Le marché des ovins sera en feu pour cette année.