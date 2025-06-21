Prochaine révolution industrielle : Omoda et Jaecoo prévoient une production de 50 000 voitures en 2025

L’industrie automobile est sur le point de connaître une transformation majeure. Les géants Omoda et Jaecoo, leaders dans leur domaine, se préparent à bouleverser le marché avec un projet ambitieux. Leur objectif ? Produire pas moins de 50 000 voitures avant la fin de l’année. Un défi colossal qui pourrait bien marquer le début d’une nouvelle ère pour le secteur.

Découvrez comment ces deux entreprises comptent révolutionner l’industrie automobile et quelles sont les implications de ce changement radical. Restez connectés pour en savoir plus sur cette prochaine révolution industrielle.

Projet de construction d’une usine automobile sino-algérienne en cours de finalisation

Le ministère de l’Industrie, le groupe algérien Iris et une délégation chinoise des marques Omoda et Jaecoo (filiale du groupe Chery) sont en phase finale de négociations pour la mise en place d’un projet industriel automobile. Le groupe Iris, qui sera à la tête de ce projet stratégique, a déjà commencé les travaux préliminaires pour l’établissement de cette usine qui aura une capacité de production de 50 000 véhicules par an.

L’usine, dont le coût est estimé à 130 millions de dollars, sera située dans la zone industrielle de Sétif, à l’est du pays. Ce projet majeur devrait créer 2400 emplois directs une fois opérationnel.

Le soutien institutionnel pour le projet d’usine automobile à Sétif

Mustafa Limani, le wali de Sétif, a exprimé son soutien total au projet d’usine automobile porté par le groupe Iris et ses partenaires chinois. Il a reçu le PDG du groupe Iris et la délégation chinoise pour discuter des modalités de ce projet d’envergure. Le wali a souligné que la wilaya de Sétif, grâce à sa zone industrielle, offre toutes les conditions nécessaires pour accueillir un tel projet.

Il a également promis de fournir toutes les facilités et le soutien requis jusqu’à l’achèvement du projet, qui devrait générer 2400 emplois directs.

Impacts socio-économiques et nécessité de formation professionnelle

Le projet d’usine automobile à Sétif aura un impact socio-économique significatif, avec la création de 2400 emplois directs. Cela contribuera à stimuler l’économie locale et à réduire le taux de chômage. Toutefois, pour garantir le succès du projet, une coordination étroite avec le secteur de la formation professionnelle est nécessaire.

Il s’agit de former une main-d’œuvre qualifiée capable de répondre aux exigences techniques de la production automobile. Cette démarche permettra non seulement d’assurer la qualité des véhicules produits, mais aussi de valoriser les compétences locales.