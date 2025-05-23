Proche-Orient : Rabat renouvelle son soutien pour la paix, un engagement fort et déterminé

Le Proche-Orient, une région du monde souvent marquée par des tensions et des conflits, est au cœur de nombreuses initiatives diplomatiques visant à instaurer une paix durable. Parmi les acteurs engagés dans cette quête, le Maroc se distingue par sa détermination et son engagement constant. Rabat, la capitale du royaume, a récemment réaffirmé son soutien pour la paix dans cette zone géopolitique sensible.

Découvrez dans cet article comment le Maroc, sous l’impulsion de Rabat, continue d’œuvrer pour la pacification du Proche-Orient, affirmant ainsi son rôle majeur sur la scène internationale.

L’engagement du Maroc en faveur de la cause palestinienne

Le Maroc, sous l’égide du Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, a toujours été un fervent défenseur de la cause palestinienne. Cette position se manifeste à travers une action politico-diplomatique soutenue et des initiatives concrètes sur le terrain au profit du peuple palestinien.

Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a souligné que l’approche marocaine repose sur une participation active aux efforts diplomatiques et politiques pour instaurer la paix au Moyen-Orient, ainsi que sur des projets ciblant spécifiquement les familles et les enfants palestiniens.

La 5e réunion de l’Alliance globale pour la mise en œuvre de la solution à deux États

Le Maroc, en collaboration avec les Pays-Bas, a organisé la 5e réunion de l’Alliance globale pour la mise en œuvre de la solution à deux États. Cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre de l’engagement continu du royaume en faveur de la question palestinienne, a été l’occasion de mettre en lumière les efforts déployés par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif.

Cette dernière travaille activement à renforcer la résistance des Maqdessis grâce à divers projets touchant plusieurs aspects de leur vie quotidienne, notamment l’alimentation, les soins médicaux et l’éducation. La réunion a également permis de souligner l’importance d’une solution durable et globale au conflit israélo-palestinien.

Le Maroc, un acteur crédible pour la paix au Proche-Orient

La confiance accordée au Maroc par les différentes parties du conflit israélo-palestinien est indéniable. Cela se reflète dans la participation de délégations de plus de 50 pays et organisations internationales et régionales à la réunion organisée par le royaume.

En prévision de la Conférence de haut niveau coprésidée par la France et l’Arabie Saoudite aux Nations unies en juin 2025, M. Bourita a souligné l’importance de soutenir les institutions palestiniennes et l’Autorité nationale palestinienne dirigée par le Président Mahmoud Abbas. Il a également insisté sur le rôle crucial des aspects économiques dans la mise en œuvre de la solution à deux États.