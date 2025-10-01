Production locale prévue pour 2026 : Chery Tiggo 2 Pro, le véhicule le plus abordable du marché ?

La production locale de la Chery Tiggo 2 Pro est prévue pour cette année et promet de révolutionner le marché automobile. Ce véhicule, qui pourrait bien être le plus abordable du marché, suscite déjà un vif intérêt.

Dans cet article, nous allons explorer les caractéristiques de ce modèle, son potentiel impact sur l’industrie automobile et pourquoi il est si attendu par les consommateurs. Restez avec nous pour découvrir ce que la Chery Tiggo 2 Pro a à offrir et comment elle compte se démarquer dans un marché toujours plus compétitif.

Chery Algérie : une nouvelle dynamique pour le marché automobile algérien en 2026

L’industrie automobile algérienne pourrait connaître un changement majeur en 2026 avec l’introduction de la production locale de véhicules par Chery Algérie.

Le Tiggo 2 Pro restylé, l’un des modèles annoncés, se distingue déjà par son prix de lancement compétitif d’environ 170 millions de centimes (1,7 million de dinars), selon Khamsa Boutitah, porte-parole de la filiale algérienne du constructeur chinois.

Ce positionnement tarifaire pourrait bouleverser le marché où les prix des voitures neuves sont en hausse et l’offre limitée. La version restylée du Tiggo 2 Pro, un SUV urbain reconnu pour son design dynamique et son bon rapport qualité-prix, sera produite localement à partir de 2026.

Le Tiggo 2 Pro restylé : un prix de lancement compétitif pour séduire les consommateurs

Face à une inflation des tarifs des véhicules neufs et une offre restreinte, le prix de lancement du Tiggo 2 Pro restylé se veut attractif. En effet, avec un coût avoisinant les 170 millions de centimes (1,7 million de dinars), Chery Algérie entend briser la barrière psychologique des 200 millions de centimes, seuil en dessous duquel peu de constructeurs, y compris Fiat, proposent des modèles.

Cette stratégie tarifaire agressive vise à attirer les consommateurs en quête d’un véhicule neuf à un prix abordable. Le Tiggo 2 Pro restylé, SUV urbain au design dynamique et aux équipements modernes, pourrait ainsi marquer l’entrée en force de Chery sur le marché automobile algérien dès 2026.

Chery Algérie : un investissement massif pour une implantation durable

Le lancement du Tiggo 2 Pro restylé n’est que la première étape d’un programme industriel ambitieux de Chery en Algérie. Avec un investissement de 107 millions de dollars, le constructeur chinois prévoit la création de 2000 emplois directs, dont 500 dès l’ouverture de l’usine. En outre, Chery envisage d’établir un centre de recherche et développement à Alger, renforçant ainsi son ancrage dans le tissu industriel algérien.

🚨🇩🇿La voiture de demain, 100 % algérienne, bientôt une réalité !

L’Algérie est également pressentie pour devenir le siège régional de Chery pour l’Afrique du Nord. Cette stratégie globale témoigne de l’ambition de Chery de s’implanter durablement en Algérie, bien au-delà de la simple vente de véhicules.