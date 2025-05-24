Produits algériens : l’enthousiasme d’une expatriée pour ses trouvailles culinaires et beauté

L’Algérie, pays riche en traditions et en saveurs, offre une panoplie de produits authentiques qui font le bonheur des gourmets et des amateurs de beauté naturelle. Cet article met en lumière l’expérience d’une expatriée algérienne, qui a su redécouvrir les trésors de son pays natal à travers ses trouvailles culinaires et cosmétiques. Une véritable immersion dans la culture algérienne, où chaque produit raconte une histoire, éveille des souvenirs et suscite un enthousiasme contagieux.

Préparez-vous à un voyage sensoriel inédit, entre délices gastronomiques et secrets de beauté ancestraux.

Une expatriée algérienne en France partage son expérience de retour en Algérie

Une Algérienne résidant en France et récemment retournée dans son pays natal, partage régulièrement son quotidien sur les plateformes sociales. Sa dernière vidéo sur TikTok, où elle vante les mérites de la ferme pédagogique de Zeralda, a suscité un grand intérêt, avec plus de 91 000 vues en seulement 24 heures.

Elle y présente des produits artisanaux qu’elle a découverts et adoptés lors de sa visite à cette ferme située à l’ouest de la capitale algérienne. Zahra, comme elle se fait appeler, encourage vivement ses followers à soutenir les petits producteurs locaux en achetant leurs produits biologiques et faits main.

La ferme pédagogique de Zeralda, un havre pour les familles et les artisans locaux

La ferme pédagogique de Zeralda est devenue une destination prisée des familles durant le week-end. Ce lieu accueille des producteurs et artisans locaux qui proposent une variété de produits artisanaux. Zahra, l’expatriée, apprécie particulièrement cette ferme pour son engagement envers les petits producteurs locaux.

Elle souligne l’importance de soutenir ces derniers, dont tous les produits sont bio et faits à la main. De la confiture d’abricots maison au fromage gouda au cumin, en passant par le savon hydratant à la figue de Barbarie, la ferme offre une véritable immersion dans le savoir-faire artisanal algérien.

Les produits locaux algériens recommandés par l’expatriée

Zahra, l’expatriée, a partagé ses coups de cœur pour certains produits locaux qu’elle a découverts à la ferme pédagogique de Zeralda. Elle a notamment été séduite par le kéfir à la mûre, le gouda au cumin, une tomme aux fleurs séchées, de la confiture d’abricots maison, du savon hydratant à la figue de Barbarie et une brume à la vanille pour le linge.

Elle souligne que ces produits sont non seulement abordables, mais aussi une excellente manière de soutenir les producteurs locaux. Les commentaires positifs des autres utilisateurs sur la ferme pédagogique de Zeralda confirment l’enthousiasme de Zahra pour ce lieu et ses produits.