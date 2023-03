Profitez des derniers jours de l’offre spéciale à 0 DA d’Algérie Télécom

La société nationale des télécommunications Algérie Télécom se fait une joie, depuis le 6 septembre 2022, et jusqu’au 18 mars 2023, d’offrir aux clients FTTH résidentiels, la possibilité de souscrire au Pack Idoom Fibre à un prix imbattable de 0 Dinar Algerien (DA) pour un mois. Cette offre promotionnelle s’inscrit dans le cadre des Idoom Days et est destinée également à ceux qui souhaitent basculer vers l’offre Idoom fibre depuis l’offre ADSL.

Les différents services proposés par cette offre

Grâce à cette offre exceptionnelle, les nouveaux abonnés peuvent bénéficier de 15 Méga à 300 Méga sans aucun frais initiaux. Ils auront en plus, le privilège d’avoir un modem optique et d’être installés gratuitement. Enfin, pour que leur première expérience avec Internet soit optimale, ils bénéficieront de 15 jours de connexion offerts.

Algérie Télécom se donne pour mission de renforcer l’accès à internet à travers tout le territoire algérien

Afin de répondre aux exigences des consommateurs, Algérie Télécom met à disposition la technologie internet très haut débit FTTH, connue pour son incroyable rapidité de téléchargement et de téléversement. Les utilisateurs peuvent aussi profiter de services variés en ligne tels que la vidéo en streaming, les jeux en ligne, la télévision en haute définition et la téléphonie par Internet, sans avoir à supporter d’interruption ou de limitation de débit.

Lancement de la campagne Idoom Days

C’est donc le 06 septembre 2022 qu’Algérie Télécom a commencé sa campagne promotionnelle «Idoom Days». Pour faire partie des heureux bénéficiaires de l’offre, il est impératif de s’y prendre avant le 18 mars 2023. Avant cette date, les clients éligibles auront donc 30 jours pour s’abonner à l’une des offres Idoom fiber. Ces offres sont :

Débit 15 Méga à 0 DA

Débit 15 Méga à 0 DA Débit 20 Méga à 0 DA

Débit 20 Méga à 0 DA Débit 50 Méga à 0 DA

Débit 50 Méga à 0 DA Débit 100 Méga à 0 DA

Débit 100 Méga à 0 DA Débit 200 Méga à 0 DA

Débit 200 Méga à 0 DA Débit 300 Méga à 0 DA

ما تنساوش🔔! بقاو 9 أيام فقط للإستفادة من :

مودم الألياف بصرية ➕ 15 يوم أنترنت مجاني 🎁 بـ 0 دج !!

إييه و بدون دفع مصاريف الربط 😀 !

👈ما عليكم إلا اكتتاب الاشتراك في خدمة Idoom Fibre مع اختيار تدفق 15 ميغا أو أكثر ، تفاصيل أكثر على موقعنا الإلكتروني : https://t.co/lLuueRYZ1s pic.twitter.com/sfg27TVI3R — Algérie Télécom (@Algerie_Telecom) March 9, 2023

Les agences commerciales d’Algérie Télécom

Pendant toute la durée des Idoom Days, les agences commerciales seront ouvertes pour recevoir les demandes des clients éligibles à cette offre. Ces derniers pourront s’adresser directement aux guichets pour obtenir des informations supplémentaires sur cette promotion, et s’abonner à celle-ci.

Le site web www.at.dz

Enfin, afin de répondre aux besoins des internautes, Algérie Télécom a mis à la disposition des usagers, son site web officiel www.at.dz. Les intéressés trouveront sur ce portail Web, des informations précises et complètes sur cette offre, ainsi que les tarifs et les conditions applicables.

Cette initiative d’Algérie Télécom tend à augmenter le nombre d’abonnés à ses services, mais elle permet aussi de faciliter l’accès à internet. De plus, cette campagne promotionnelle survient juste à temps pour que chacun puisse, à son tour, profiter du haut et très haut débit en Algérie. Il ne reste donc plus que 9 jours aux citoyens pour bénéficier de l’offre Idoom Days à 0 DA.

Sources